ООН опубликовала данные о гибели мирных жителей в Афганистане

Конфликт в Афганистане продолжает убивать слишком много гражданских лиц и причинять тяжелые страдания, как физические, так и психологические, большинству остального населения. Тот факт, что в 2018 году погибло больше всех детей, особенно шокирует. В дополнение к погибшим, тяжелая ситуация в области безопасности не позволяет многим афганцам пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами. Тысячи детей уже не имеют возможности жить нормально из-за нападений на школы и медицинские учреждения,

Количество мирных жителей, погибших в Афганистане в 2018 году, превысило 3,8 тыс. человек, сообщается на сайте миссии ООН по содействию Афганистану.Этот показатель является рекордным на последние 10 лет.Согласно отчету в прошлом году в Афганистане погибло 3804 мирных жителя, в том числе 927 детей. Ранения получили 7189 гражданских лиц.По данным ООН, число погибших и пострадавших в 2018 году выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом (3440 и 7019 человек соответственно).В отчете утверждается, что 63% мирных граждан убиты или ранены в результате акций антиправительственных сил: боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) (37%), группировки ИГ (запрещена в РФ) (20%), а также боевиков, чья принадлежность к той или иной организации не установлена (6%).Достоверно установлено, что 24% от общего количества убитых и раненых стали жертвами операций, проведенных проправительственными силами: национальными силами безопасности (14%), международными вооруженными силами (6%) и формированиями ополченцев, действующих на стороне правительства (4%).Это десятый ежегодный доклад ООН. За 10 лет в Афганистане погибли 32 тыс. гражданских лиц, еще 60 тыс. получили ранения.констатировала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.Среди своих рекомендаций сотрудники миссии настоятельно призывают антиправительственные элементы прекратить преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также неизбирательное и непропорциональное использование вооружений всеми участниками конфликта.