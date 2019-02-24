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ООН опубликовала данные о гибели мирных жителей в Афганистане

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Количество мирных жителей, погибших в Афганистане в 2018 году, превысило 3,8 тыс. человек, сообщается на сайте миссии ООН по содействию Афганистану.

ООН опубликовала данные о гибели мирных жителей в Афганистане



Этот показатель является рекордным на последние 10 лет.

Согласно отчету в прошлом году в Афганистане погибло 3804 мирных жителя, в том числе 927 детей. Ранения получили 7189 гражданских лиц.

По данным ООН, число погибших и пострадавших в 2018 году выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом (3440 и 7019 человек соответственно).

В отчете утверждается, что 63% мирных граждан убиты или ранены в результате акций антиправительственных сил: боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) (37%), группировки ИГ (запрещена в РФ) (20%), а также боевиков, чья принадлежность к той или иной организации не установлена (6%).

Достоверно установлено, что 24% от общего количества убитых и раненых стали жертвами операций, проведенных проправительственными силами: национальными силами безопасности (14%), международными вооруженными силами (6%) и формированиями ополченцев, действующих на стороне правительства (4%).

Это десятый ежегодный доклад ООН. За 10 лет в Афганистане погибли 32 тыс. гражданских лиц, еще 60 тыс. получили ранения.

Конфликт в Афганистане продолжает убивать слишком много гражданских лиц и причинять тяжелые страдания, как физические, так и психологические, большинству остального населения. Тот факт, что в 2018 году погибло больше всех детей, особенно шокирует. В дополнение к погибшим, тяжелая ситуация в области безопасности не позволяет многим афганцам пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами. Тысячи детей уже не имеют возможности жить нормально из-за нападений на школы и медицинские учреждения,
констатировала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Среди своих рекомендаций сотрудники миссии настоятельно призывают антиправительственные элементы прекратить преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также неизбирательное и непропорциональное использование вооружений всеми участниками конфликта.
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