Лавров: переговоры о мирном договоре на японских условиях не ведутся

Нам периодически поступают сигналы о том, что как только договор будет подписан (на японских условиях), на Россию посыплется манна небесная в виде инвестиций. Но это совсем не то, о чем мы договаривались,

Пока же мы видим, что эти условия отсутствуют полностью,