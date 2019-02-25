Хорватского сценария не будет

«Москве нельзя дать повод провести военную операцию на Украине. Любая серьезная военная акция украинских сил даст Кремлю моральное и политическое право начать масштабное наступление и разбить украинскую армию. Это не Сирия. На восточноевропейском театре военных действий стратегический перевес РФ очевиден.



НАТО может даже не успеть вмешаться. А военный разгром Украины поставит Вашингтон перед очень плохим выбором: или унизительно проглотить поражение, показав, что он не может защитить своего союзника, либо ввязаться в войну с Россией».

Большинство нынешних украинских политиков находится в весьма интенсивном «внутреннем диалоге» с президентом России Владимиром Путиным. Практически любое выступление государственных мужей этой страны не обходится без его упоминания (если не посвящено ему полностью). К нему постоянно прикованы взоры всего украинского истеблишмента, к каждому его шагу и жесту, которые тщательно препарируются и интерпретируются.И тот факт, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию российский лидер не упомянул Украину ни единым словом, вызвало в Киеве крайне тревожные, если не сказать панические настроения: «Путин молчит не к добру».И если кое-кто говорит о подготовке удара по Украине, то менее склонные к алармизму украинские эксперты объясняют это тем, что Путин ранее дал понять, что наступление ВСУ на ЛДНР немедленно вызовет ответные шаги России, и теперь ему добавить к этому нечего – своим молчанием он сообщает что его предупреждение в силе.А, например, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский объявил, что Путин, ко всему прочему, запугивает НАТО, не давая этой организации по-настоящему обосноваться на Украине.В эфире телеканала «ZIK» украинский парламентарий объявил, что президент России «поставил 80 тысяч военного контингента на границе, чтобы, с одной стороны, пугать, а с другой стороны – не допустить вхождения Украины в Североатлантический альянс. Потому что НАТО так близко к границам России ещё ни разу не подходила и не понимает даже, как создать базу, когда через 100 километров находятся ПТУРы, которые могут уничтожить базу за три секунды, а это огромные деньги». Хоть ляп эксперта с ПТУРами и очевиден, и наверное, связан с тем, что из-за «Джавелинов» на Украине этот класс оружия наделяют фантастическими возможностями, в его рассуждениях есть здравое зерно.На Западе сегодня осознают, что слишком приблизились к Киеву и слишком связали себя с правящим там режимом. Настолько, что в случае гипотетического прямого военного конфликта Украины и России, опасность которого сохраняется, дистанцирование от него будет для Брюсселя и Вашингтона равносильно потере лица и признанию собственной слабости. Но и развязывать третью мировую из-за Украины они явно не готовы. И потому теперь не подталкивают Киев, как раньше, к интенсификации конфликта, а, напротив, убеждают придерживаться очерченных Москвой «красных линий».Об этом, в частности, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в Вашингтоне. По данным эксперта, руководство США не сомневается в решительном настрое России:Именно поэтому, как сообщает издание, американское руководство запретило Порошенко разыгрывать военную карту «в рамках избирательной кампании».Аналогичные материалы появляются и в других украинских изданий, с той разницей, что в ресурсах радикально националистической направленности Запад обвиняют в «предательстве» и в «трусости».И этот информационный фон крайне неблагоприятен для рассуждений о реализации на Донбассе «хорватского» сценарий. Киев постоянно обращается к событиям августа 1995 года, когда ВС Хорватии при поддержке ВВС НАТО и формирований боснийских хорватов развернули внезапное наступление, в результате которого были уничтожены республики Сербская Краина и Западная Босния, а их территория захвачена.Киевские пропагандисты уверяют население Украины, что подобный сценарий при помощи США и НАТО в скором времени будет реализован в отношении народных республик Донбасса.Однако главной причиной успеха хорватских карателей было не участие ВВС НАТО в ударах по сербским объектам и не помощь американских советников и инструкторов, а фактическое предательство краинских сербов Югославии.Напомним, что Союзная Республика Югославия и Сербская Краина были связаны договором о военной помощи. Югославия на международном уровне была признана гарантом безопасности РСК. Но во время хорватского наступления Белград отказался вмешаться в ситуацию и не оказал помощи соотечественникам. В настоящий момент известно, что решение о «невмешательстве» было принято руководством Югославии под нажимом Вашингтона.Ничего подобного с Москвой достичь не удалось. Более того, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер жалуется, что российская сторона не желает с ним контактировать и «не проявляет никакого интереса» к продолжению консультаций.Между тем его бывший визави, помощник президента России Владислав Сурков, примерно в то же самое время, как Волкер горько жаловался на «игнор», выступил на совете командиров Союза добровольцев Донбасса, пообещав помощь со стороны Москвы ДНР и ЛНР в том случае, если украинские власти пойдут на сознательную эскалацию конфликта на Донбассе. Такая опасность, по его мнению, особенно велика в свете предвыборной гонки.То есть о том, что в случае масштабной агрессии Киева Россия незамедлительно придет на помощь, в Киеве могут узнать не только из вашингтонских инсайдов, но и из заявлений официальных российских лиц.Напомним, что минувшим летом Владимир Путин предупредил, что масштабное наступление на ЛДНР может стать концом украинской государственности.И в свете всего вышесказанного можно констатировать, что Запад в результате своей недальновидной политики оказался в некотором смысле в заложниках у украинского режима. В 2015 году Джордж Сорос заявил: «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов». Но сегодня ситуация изменилась.Своей неразумной поддержкой украинских провокаций Запад лишил себя свободы маневра и в некотором смысле «слипся» с бандеровским режимом. И поскольку разгром киевской хунты в такой ситуации будет поражением ее хозяев, Вашингтон и Брюссель требуют от Порошенко не доводить ситуацию до точки невозврата, не переходить грань.Между прочим, нельзя исключать, что сообразительный украинский глава вполне может попытаться использовать такое положение дел для давления на Запад, добиваясь от него важных для себя преференций, прежде всего помощи в «переизбрании» на второй срок.В любом случае нынешнее положение дел не внушает украинскому политикуму особого оптимизма. О чем, в частности говорит заявление бывшего президента Украины Леониды Кучмы, сказавшего, что даже в вопросе членства Украины в Евросоюзе и НАТО Европа будет ориентироваться на позицию России. И в подтверждение своего взгляда предложил назвать хоть одного действующего лидера в Европе, который сказал бы: «Да, мы примем Украину в НАТО», давая понять, что ни одного такого нет.