Американские СМИ: от торговой войны между США и КНР выиграла Россия
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином положительно сказался на российском сельском хозяйстве, пишет Wall Street Journal.
Автор приводит в пример сельскохозяйственное предприятие «Партизан» из села Раздольное в Амурской области, которое заняло покинутый американцами китайский рынок сои. Предприятие, выращивающее соевые бобы, направило рекордную партию урожая в Китай, что позволило ему рассчитаться со всеми долгами, купить новую технику и выплатить большие премиальные работникам.
Согласно данным китайских аналитиков, общий торговый обмен между РФ и КНР за прошлый год вырос на 27%, достигнув $100 млрд. В том числе растет экспорт российской сельхозпродукции, в том числе соевых бобов (за последние 4 года поставки увеличились более чем в 10 раз – до почти 1 млн. т).
В то же время газета сомневается, что российский производитель сможет полностью удовлетворить потребности китайцев в этой культуре – необходимый годовой объем оценивается в 90 млн. т.
Администрация Амурского региона обещает увеличить урожай сои до 2 млн. т., однако стать лидером на соевом рынке Россия вряд ли сможет стать из-за сурового климата, считает автор.
Вместе с тем он указывает на неоспоримое преимущество российского экспорта – низкие транспортные расходы. Например, Благовещенск находится всего в 10 минутах на автобусе от центра 2-миллионного китайского города Хейхе.
Ранее американские СМИ также заявили, что Белый дом непреднамеренно создал ценовое преимущество на американском рынке для пойманного в России минтая, который используют для изготовления рыбных палочек и имитации крабового мяса. Причиной была названа та же торговая война с Китаем.
В пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что граждане реально почувствуют изменения к лучшему, если ежегодный рост ВВП России составит 3–3,5 процента.
Автор приводит в пример сельскохозяйственное предприятие «Партизан» из села Раздольное в Амурской области, которое заняло покинутый американцами китайский рынок сои. Предприятие, выращивающее соевые бобы, направило рекордную партию урожая в Китай, что позволило ему рассчитаться со всеми долгами, купить новую технику и выплатить большие премиальные работникам.
Согласно данным китайских аналитиков, общий торговый обмен между РФ и КНР за прошлый год вырос на 27%, достигнув $100 млрд. В том числе растет экспорт российской сельхозпродукции, в том числе соевых бобов (за последние 4 года поставки увеличились более чем в 10 раз – до почти 1 млн. т).
В то же время газета сомневается, что российский производитель сможет полностью удовлетворить потребности китайцев в этой культуре – необходимый годовой объем оценивается в 90 млн. т.
Администрация Амурского региона обещает увеличить урожай сои до 2 млн. т., однако стать лидером на соевом рынке Россия вряд ли сможет стать из-за сурового климата, считает автор.
Вместе с тем он указывает на неоспоримое преимущество российского экспорта – низкие транспортные расходы. Например, Благовещенск находится всего в 10 минутах на автобусе от центра 2-миллионного китайского города Хейхе.
Ранее американские СМИ также заявили, что Белый дом непреднамеренно создал ценовое преимущество на американском рынке для пойманного в России минтая, который используют для изготовления рыбных палочек и имитации крабового мяса. Причиной была названа та же торговая война с Китаем.
В пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что граждане реально почувствуют изменения к лучшему, если ежегодный рост ВВП России составит 3–3,5 процента.
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