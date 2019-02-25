Венесуэла закрыла границы. Но поможет ли это Мадуро?
Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки обвинил власти Венесуэлы и собственно президента Николаса Мадуро в намеренном уничтожении гуманитарной помощи, которую якобы направили народу Венесуэлы Соединенные Штаты. Американский чиновник повторил провокационные заявления венесуэльской оппозиции, которая 23 февраля заявила о сожжении гуманитарной помощи на границе с Колумбией. Сам президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на митинге в столице страны Каракасе, заявил, что провокация по смене власти в стране провалилась и за месяц дестабилизирующих действий оппозиционеры так и не смогли ничего добиться.
Но оптимистический настрой Мадуро не означает, что властям Венесуэлы удалось восстановить полный контроль над ситуацией и оградить страну от риска иностранного вторжения. Обстановка у границ Венесуэлы становится все более напряженной. Как и следовало ожидать, США предпочли действовать «чужими руками», по крайней мере – на ранней фазе начинающегося конфликта, а в том, что конфликт будет, уже почти никто не сомневается.
Сначала все складывалось так хорошо для Вашингтона – появился Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, его поддержало пресловутое «мировое сообщество» в лице США, Канады, Японии, Евросоюза и ряда стран Латинской Америки – сателлитов США. Но вот незадача – в Венесуэле, как в государстве латиноамериканском, всегда главную роль в политическом процессе играла армия.
Современная венесуэльская армия создавалась Уго Чавесом, она обласкана властью и в подавляющем большинстве поддерживает Николаса Мадуро. За месяц «правления» Гуайдо о переходе на его сторону заявило лишь несколько старших офицеров – военные атташе, и так проживающие за границей и не имеющие командных полномочий и подчиненных подразделений. Не может считаться показателем утраты позиций Мадуро в армии и бегство троих солдат национальной гвардии Венесуэлы в соседнюю Колумбию, которое широко рекламировалось американской прессой.
Сухопутные войска, авиация, флот – все если не за Мадуро, то, по крайней мере, за своих командиров, а последние прекрасно понимают, что их карьера тесно связана с существованием действующей власти. А еще ведь есть и многомиллионное народное ополчение, в котором – и мужчины, и женщины, готовые взять в руки оружие для защиты родной страны. Мобилизационный потенциал Венесуэлы весьма высок. И именно поэтому американское руководство в последние дни все больше нервничает по поводу ситуации в Венесуэле, и именно для ее дестабилизации и предпринимаются провокации с отправкой «гуманитарной помощи».
В многочисленных провокациях против Венесуэлы США основную роль отводят ее ближайшим соседям – Колумбии и Бразилии. Не случайно Николас Мадуро закрыл границы с соседними государствами, стянув к рубежам страны армейские подразделения. «Застрельщиком» готовящейся агрессии против Венесуэлы станет, скорее всего, именно Колумбия. Эта страна – очень давний союзник США в регионе. Вашингтон всегда оказывал Колумбии, вне зависимости от правящих в ней режимов, колоссальную военную помощь.
На протяжении многих десятилетий в Колумбии не прекращалась партизанская война, которую вел целый ряд повстанческих группировок марксистского и левонационалистического толка. Самая мощная и известная – Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа (РВСК-АН). Себя РВСК-АН определяют как организацию, следующую заветам Маркса, Ленина и Боливара и выступающую за социалистическое общество. Боевые действия против центрального правительства РВСК-АН начали еще в 1964 году. С тех пор успели смениться поколения партизан, но колумбийскому правительству так и не удавалось разгромить повстанческую армию. В конце концов, в 2017 году РВСК-АН приняло решение о прекращении боевых действий и преобразовании в политическую партию.
Но праздновать победу над партизанами колумбийским властям преждевременно – осталась Армия национального освобождения (АНО), не менее активная группировка, ориентирующаяся на типичный латиноамериканский «идеологический коктейль» из идей Боливара, Маркса, Че Гевары, «теологии освобождения». Колумбийские власти обвиняют Венесуэлу в поддержке партизан АНО, хотя Каракас не раз отвергал эти обвинения.
Но вернемся к сложным взаимоотношениям Вашингтона и стран Латинской Америки. На протяжении второй половины ХХ века США панически боялись победы идей коммунизма на Американском континенте. Поэтому в борьбу против советского влияния в Центральной и Южной Америке вкладывались колоссальные деньги. Военные почти со всей Латинской Америки проходили подготовку в США – так Пентагон рассчитывал сохранять влияние на армейские круги южноамериканских государств. Не помогло – тот же Уго Чавес, офицер-десантник, представитель элиты венесуэльской армии, воспринял революционные идеи и, придя к власти в Венесуэле, превратил страну в наиболее последовательного и жесткого противника США в Латинской Америке. Даже Куба сегодня менее резка в своих оценках американского империализма, чем Венесуэла. Тем более, что Каракас подчеркнуто ориентируется на развитие и укрепление и так весьма прочных связей с Москвой и Пекином.
Что остается делать Вашингтону? Открытую агрессию против Венесуэлы, инициатором которой были бы именно США, в Латинской Америке не одобрят. В Вашингтоне прекрасно знают, как основная масса латиноамериканцев относится к США, и понимают, что вторжение в Венесуэлу может привести к очень опасным последствиям. Другое дело – если это вторжение начнут сами латиноамериканские страны. Тогда ситуация будет выглядеть так, будто бы сами соседние государства наводят в Венесуэле порядок, помогают «президенту» Гуайдо и спасают венесуэльское население от гуманитарной катастрофы. А уже под этой вывеской можно ввести и американские войска – якобы для помощи тем же колумбийцам, бразильцам и венесуэльским оппозиционерам.
22 февраля венесуэльские власти закрыли три перехода на венесуэльско-колумбийской границе – мосты Сантандера, Уньон и «Симон Боливар». Эти переходы ведут в приграничный колумбийский город Кукута. Именно здесь венесуэльской оппозицией при поддержке колумбийских властей был открыт специальный центр гуманитарной помощи, которая должна распределяться среди нуждающихся венесуэльцев. У Мадуро и его окружения есть основания считать, что под видом гуманитарной помощи США, Колумбия и Бразилия пытаются доставить в Венесуэлу оружие, которое затем будет роздано активистам оппозиции для организации кровопролитных беспорядков, а также агитационные материалы.
23 февраля Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с соседней Колумбией. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал не иначе как «дьяволом во плоти», подчеркнув, что долго терпел колумбийскую политику ради колумбийского народа, но терпению пришел конец.
Дьявол Дуке или нет, но он – откровенно проамериканский политик, типичный представитель колумбийской политической элиты, причем потомственной. Ему 42 года, а он уже глава государства. Что не так и удивительно, учитывая происхождение – отец нынешнего президента Иван Дуке-старший был министром шахт при президенте Белисарио Бетанкуре, а сам Иван Дуке-младший еще в молодости стал работать советником министра финансов Хуана Сантоса, а затем президента Альваро Урибе. Образование, как и следовало ожидать, Иван Дуке-младший получал в США – в Джорджтаунском университете и в Гарвардской школе бизнеса.
Понятно, что Дуке проводит проамериканскую политику. Он неоднократно показывал недовольство правлением Мадуро в соседней Венесуэле, в том числе жалуясь на Каракас американскому коллеге Дональду Трампу. Мадуро Дуке называет не иначе как диктатором и утверждает, что необходимо помочь народу Венесуэлы избавиться от существующего политического строя. Как только Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, колумбийское руководство тут же поспешило высказаться в его поддержку. Учитывая давние военные связи Колумбии и США, если агрессия против Венесуэлы все же начнется, Колумбия станет одним из важнейших плацдармов для действий против венесуэльской армии.
Но пока переходить к открытой конфронтации с Венесуэлой Колумбия не спешит. Дело в том, что за годы правления Чавеса и Мадуро венесуэльские вооруженные силы по многим параметрам превратились в сильнейшие в Латинской Америке. В отличие от тех же Колумбии или Бразилии, в Венесуэле очень значителен мобилизационный компонент. В свое время венесуэльское руководство, следуя концепции «вооруженного народа», уделяло большое внимание всеобщей военной подготовке, созданию милиционных формирований – и это куда более актуальная стратегия военной организации, чем создание наемных подразделений по американскому типу, которое практикуется соседними латиноамериканскими государствами.
Сейчас власти Колумбии пытаются показать миролюбие. Так, Дуке-младший 24 февраля распорядился развернуть назад грузовые автомобили, следовавшие на границу с Венесуэлой. Одновременно он подчеркнул, что Колумбия действует мирно, а в ответ получает агрессию, и обвинил в этой агрессии, разумеется, Николаса Мадуро.
Помимо границы с Колумбией, Мадуро закрыл границы с Бразилией и с Нидерландскими Антильскими островами (Кюрасао). И в Бразилии, и на Кюрасао также созданы пункты по сбору гуманитарной помощи, которую Каракас рассматривает как инструмент американской провокации, готовящий почву для последующего ввода войск США и союзников на территорию Венесуэлы.
Президент Бразилии Жаир Болсонару – представитель правых сил страны, давний поклонник Дональда Трампа и существовавших в Бразилии в ХХ веке праворадикальных режимов. Разумеется, он также является жестким противником Мадуро, да и вообще любых социалистических режимов в странах Латинской Америки. Например, на инаугурацию Болсонару не были приглашены не только Николас Мадуро, но и представители Кубы и Никарагуа. В свою очередь, и Мадуро характеризует Болсонару не иначе как «Гитлера нашего времени».
Есть ли у Венесуэлы союзники в Латинской Америке? Ведь США сейчас пытаются представить ситуацию так, будто бы венесуэльскую оппозицию поддерживает едва ли не весь континент. На самом деле, это отнюдь не так. Не вызывает никаких сомнений позиция Кубы, Никарагуа, Боливии. Но не спешит присоединиться к противникам Мадуро и Мексика – крупное и влиятельное латиноамериканское государство, которое хотя и входит в т.н. «Группу Лимы», но признает Мадуро легитимным президентом страны. То есть, единства латиноамериканских стран в поддержке линии Вашингтона не наблюдается и это тоже играет в пользу Мадуро.
Пока венесуэльская армия стянута к границам с Венесуэлой и Бразилией. Армейские подразделения пресекают попытки провокаторов разжечь массовые беспорядки в приграничных районах. Что касается военных моряков, то они остановили следовавшее из Пуэрто-Рико судно с гуманитарной помощью, которое было вынуждено остановиться вблизи венесуэльских территориальных вод. Военно-морские силы Венесуэлы в связи с этим событием усилили охрану морских границ страны.
Видя, что армия не собирается бросать президента Мадуро, советник американского президента Джон Болтон даже поставил венесуэльским военным официальный ультиматум: либо они подчиняются самозванцу Гуайдо, либо «окажутся в изоляции», но что означает «оказаться в изоляции» для армии, не очень понятно. Да и о какой изоляции может идти речь, когда на стороне Гуайдо – Россия, Китай, целый ряд латиноамериканских стран, Иран и даже Турция, которая вроде бы считается военно-политическим союзником как раз Соединенных Штатов?
В сложной ситуации остается лишь надеяться, что Мадуро и венесуэльской армии удастся отстоять страну и нейтрализовать провокации оппозиционных сил. Весь вопрос лишь в том, решатся ли на открытую интервенцию США и их союзники. И если решатся, то как должна действовать в этом случае наша страна?
Но оптимистический настрой Мадуро не означает, что властям Венесуэлы удалось восстановить полный контроль над ситуацией и оградить страну от риска иностранного вторжения. Обстановка у границ Венесуэлы становится все более напряженной. Как и следовало ожидать, США предпочли действовать «чужими руками», по крайней мере – на ранней фазе начинающегося конфликта, а в том, что конфликт будет, уже почти никто не сомневается.
Сначала все складывалось так хорошо для Вашингтона – появился Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, его поддержало пресловутое «мировое сообщество» в лице США, Канады, Японии, Евросоюза и ряда стран Латинской Америки – сателлитов США. Но вот незадача – в Венесуэле, как в государстве латиноамериканском, всегда главную роль в политическом процессе играла армия.
Современная венесуэльская армия создавалась Уго Чавесом, она обласкана властью и в подавляющем большинстве поддерживает Николаса Мадуро. За месяц «правления» Гуайдо о переходе на его сторону заявило лишь несколько старших офицеров – военные атташе, и так проживающие за границей и не имеющие командных полномочий и подчиненных подразделений. Не может считаться показателем утраты позиций Мадуро в армии и бегство троих солдат национальной гвардии Венесуэлы в соседнюю Колумбию, которое широко рекламировалось американской прессой.
Сухопутные войска, авиация, флот – все если не за Мадуро, то, по крайней мере, за своих командиров, а последние прекрасно понимают, что их карьера тесно связана с существованием действующей власти. А еще ведь есть и многомиллионное народное ополчение, в котором – и мужчины, и женщины, готовые взять в руки оружие для защиты родной страны. Мобилизационный потенциал Венесуэлы весьма высок. И именно поэтому американское руководство в последние дни все больше нервничает по поводу ситуации в Венесуэле, и именно для ее дестабилизации и предпринимаются провокации с отправкой «гуманитарной помощи».
В многочисленных провокациях против Венесуэлы США основную роль отводят ее ближайшим соседям – Колумбии и Бразилии. Не случайно Николас Мадуро закрыл границы с соседними государствами, стянув к рубежам страны армейские подразделения. «Застрельщиком» готовящейся агрессии против Венесуэлы станет, скорее всего, именно Колумбия. Эта страна – очень давний союзник США в регионе. Вашингтон всегда оказывал Колумбии, вне зависимости от правящих в ней режимов, колоссальную военную помощь.
На протяжении многих десятилетий в Колумбии не прекращалась партизанская война, которую вел целый ряд повстанческих группировок марксистского и левонационалистического толка. Самая мощная и известная – Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа (РВСК-АН). Себя РВСК-АН определяют как организацию, следующую заветам Маркса, Ленина и Боливара и выступающую за социалистическое общество. Боевые действия против центрального правительства РВСК-АН начали еще в 1964 году. С тех пор успели смениться поколения партизан, но колумбийскому правительству так и не удавалось разгромить повстанческую армию. В конце концов, в 2017 году РВСК-АН приняло решение о прекращении боевых действий и преобразовании в политическую партию.
Но праздновать победу над партизанами колумбийским властям преждевременно – осталась Армия национального освобождения (АНО), не менее активная группировка, ориентирующаяся на типичный латиноамериканский «идеологический коктейль» из идей Боливара, Маркса, Че Гевары, «теологии освобождения». Колумбийские власти обвиняют Венесуэлу в поддержке партизан АНО, хотя Каракас не раз отвергал эти обвинения.
Но вернемся к сложным взаимоотношениям Вашингтона и стран Латинской Америки. На протяжении второй половины ХХ века США панически боялись победы идей коммунизма на Американском континенте. Поэтому в борьбу против советского влияния в Центральной и Южной Америке вкладывались колоссальные деньги. Военные почти со всей Латинской Америки проходили подготовку в США – так Пентагон рассчитывал сохранять влияние на армейские круги южноамериканских государств. Не помогло – тот же Уго Чавес, офицер-десантник, представитель элиты венесуэльской армии, воспринял революционные идеи и, придя к власти в Венесуэле, превратил страну в наиболее последовательного и жесткого противника США в Латинской Америке. Даже Куба сегодня менее резка в своих оценках американского империализма, чем Венесуэла. Тем более, что Каракас подчеркнуто ориентируется на развитие и укрепление и так весьма прочных связей с Москвой и Пекином.
Что остается делать Вашингтону? Открытую агрессию против Венесуэлы, инициатором которой были бы именно США, в Латинской Америке не одобрят. В Вашингтоне прекрасно знают, как основная масса латиноамериканцев относится к США, и понимают, что вторжение в Венесуэлу может привести к очень опасным последствиям. Другое дело – если это вторжение начнут сами латиноамериканские страны. Тогда ситуация будет выглядеть так, будто бы сами соседние государства наводят в Венесуэле порядок, помогают «президенту» Гуайдо и спасают венесуэльское население от гуманитарной катастрофы. А уже под этой вывеской можно ввести и американские войска – якобы для помощи тем же колумбийцам, бразильцам и венесуэльским оппозиционерам.
22 февраля венесуэльские власти закрыли три перехода на венесуэльско-колумбийской границе – мосты Сантандера, Уньон и «Симон Боливар». Эти переходы ведут в приграничный колумбийский город Кукута. Именно здесь венесуэльской оппозицией при поддержке колумбийских властей был открыт специальный центр гуманитарной помощи, которая должна распределяться среди нуждающихся венесуэльцев. У Мадуро и его окружения есть основания считать, что под видом гуманитарной помощи США, Колумбия и Бразилия пытаются доставить в Венесуэлу оружие, которое затем будет роздано активистам оппозиции для организации кровопролитных беспорядков, а также агитационные материалы.
23 февраля Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с соседней Колумбией. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал не иначе как «дьяволом во плоти», подчеркнув, что долго терпел колумбийскую политику ради колумбийского народа, но терпению пришел конец.
Дьявол Дуке или нет, но он – откровенно проамериканский политик, типичный представитель колумбийской политической элиты, причем потомственной. Ему 42 года, а он уже глава государства. Что не так и удивительно, учитывая происхождение – отец нынешнего президента Иван Дуке-старший был министром шахт при президенте Белисарио Бетанкуре, а сам Иван Дуке-младший еще в молодости стал работать советником министра финансов Хуана Сантоса, а затем президента Альваро Урибе. Образование, как и следовало ожидать, Иван Дуке-младший получал в США – в Джорджтаунском университете и в Гарвардской школе бизнеса.
Понятно, что Дуке проводит проамериканскую политику. Он неоднократно показывал недовольство правлением Мадуро в соседней Венесуэле, в том числе жалуясь на Каракас американскому коллеге Дональду Трампу. Мадуро Дуке называет не иначе как диктатором и утверждает, что необходимо помочь народу Венесуэлы избавиться от существующего политического строя. Как только Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, колумбийское руководство тут же поспешило высказаться в его поддержку. Учитывая давние военные связи Колумбии и США, если агрессия против Венесуэлы все же начнется, Колумбия станет одним из важнейших плацдармов для действий против венесуэльской армии.
Но пока переходить к открытой конфронтации с Венесуэлой Колумбия не спешит. Дело в том, что за годы правления Чавеса и Мадуро венесуэльские вооруженные силы по многим параметрам превратились в сильнейшие в Латинской Америке. В отличие от тех же Колумбии или Бразилии, в Венесуэле очень значителен мобилизационный компонент. В свое время венесуэльское руководство, следуя концепции «вооруженного народа», уделяло большое внимание всеобщей военной подготовке, созданию милиционных формирований – и это куда более актуальная стратегия военной организации, чем создание наемных подразделений по американскому типу, которое практикуется соседними латиноамериканскими государствами.
Сейчас власти Колумбии пытаются показать миролюбие. Так, Дуке-младший 24 февраля распорядился развернуть назад грузовые автомобили, следовавшие на границу с Венесуэлой. Одновременно он подчеркнул, что Колумбия действует мирно, а в ответ получает агрессию, и обвинил в этой агрессии, разумеется, Николаса Мадуро.
Помимо границы с Колумбией, Мадуро закрыл границы с Бразилией и с Нидерландскими Антильскими островами (Кюрасао). И в Бразилии, и на Кюрасао также созданы пункты по сбору гуманитарной помощи, которую Каракас рассматривает как инструмент американской провокации, готовящий почву для последующего ввода войск США и союзников на территорию Венесуэлы.
Президент Бразилии Жаир Болсонару – представитель правых сил страны, давний поклонник Дональда Трампа и существовавших в Бразилии в ХХ веке праворадикальных режимов. Разумеется, он также является жестким противником Мадуро, да и вообще любых социалистических режимов в странах Латинской Америки. Например, на инаугурацию Болсонару не были приглашены не только Николас Мадуро, но и представители Кубы и Никарагуа. В свою очередь, и Мадуро характеризует Болсонару не иначе как «Гитлера нашего времени».
Есть ли у Венесуэлы союзники в Латинской Америке? Ведь США сейчас пытаются представить ситуацию так, будто бы венесуэльскую оппозицию поддерживает едва ли не весь континент. На самом деле, это отнюдь не так. Не вызывает никаких сомнений позиция Кубы, Никарагуа, Боливии. Но не спешит присоединиться к противникам Мадуро и Мексика – крупное и влиятельное латиноамериканское государство, которое хотя и входит в т.н. «Группу Лимы», но признает Мадуро легитимным президентом страны. То есть, единства латиноамериканских стран в поддержке линии Вашингтона не наблюдается и это тоже играет в пользу Мадуро.
Пока венесуэльская армия стянута к границам с Венесуэлой и Бразилией. Армейские подразделения пресекают попытки провокаторов разжечь массовые беспорядки в приграничных районах. Что касается военных моряков, то они остановили следовавшее из Пуэрто-Рико судно с гуманитарной помощью, которое было вынуждено остановиться вблизи венесуэльских территориальных вод. Военно-морские силы Венесуэлы в связи с этим событием усилили охрану морских границ страны.
Видя, что армия не собирается бросать президента Мадуро, советник американского президента Джон Болтон даже поставил венесуэльским военным официальный ультиматум: либо они подчиняются самозванцу Гуайдо, либо «окажутся в изоляции», но что означает «оказаться в изоляции» для армии, не очень понятно. Да и о какой изоляции может идти речь, когда на стороне Гуайдо – Россия, Китай, целый ряд латиноамериканских стран, Иран и даже Турция, которая вроде бы считается военно-политическим союзником как раз Соединенных Штатов?
В сложной ситуации остается лишь надеяться, что Мадуро и венесуэльской армии удастся отстоять страну и нейтрализовать провокации оппозиционных сил. Весь вопрос лишь в том, решатся ли на открытую интервенцию США и их союзники. И если решатся, то как должна действовать в этом случае наша страна?
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- metronews.ru, stmegi.com, dixinews.ru
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