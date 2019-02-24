Новости

Иранская ПЛ впервые запустила ракету из подводного положения

32
Экипаж подводной лодки «Гадир» отечественного производства в ходе учения впервые осуществила запуск крылатой ракеты из подводного положения, сообщает агентство Tasnim.

Иранская ПЛ впервые запустила ракету из подводного положения



Поскольку подводная лодка, находящаяся в надводном положении, может быть замечена противником в момент запуска, иранские оборонные предприятия усовершенствовали собственную противокорабельную крылатую ракету для стрельбы с большой глубины,
пишет агентство.

Отмечается, что глубоководный запуск позволит субмаринам оставаться незамеченными. В ходе модернизации была также увеличена дальность ракеты. О какой конкретно КР идет речь, издание не сообщает.

Пуск ракеты был осуществлен на третий день масштабных морских маневров, получивших название «Велаят-97». По данным агентства, они проходят на площади более миллиона кв. км.

Учение разделено на 4 основных этапа, в том числе поход группы кораблей, моделирование реальных боевых действий на море, атака занятого условным противником побережья, стрельбы различными типами ракет по морским и сухопутным объектам.



Всего в учении задействовано более 100 единиц военной техники: корабли, подлодки, патрульные и боевые самолеты, а также беспилотники. Впервые в маневрах приняла участие подводная лодка «Фатех», ранее представленная президентом страны Хасаном Роухани. Ее водоизмещение – 600 т, оснащена крылатыми ракетами, торпедами и морскими минами.

Иранское руководство неоднократно подчеркивало, что страна уверенно укрепляет свой военный потенциал, полностью предназначенный для оборонных целей, и что этот потенциал никогда не станет предметом переговоров с другими государствами,
заключает издание.
Использованы фотографии:
ВМС Ирана/www.tasnimnews.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Две подводные лодки типа "Гадир" приняты на вооружение иранскими ВМС
ВМС Ирана получили три новые подлодки
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти