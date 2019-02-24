Иранская ПЛ впервые запустила ракету из подводного положения

Поскольку подводная лодка, находящаяся в надводном положении, может быть замечена противником в момент запуска, иранские оборонные предприятия усовершенствовали собственную противокорабельную крылатую ракету для стрельбы с большой глубины,

Иранское руководство неоднократно подчеркивало, что страна уверенно укрепляет свой военный потенциал, полностью предназначенный для оборонных целей, и что этот потенциал никогда не станет предметом переговоров с другими государствами,