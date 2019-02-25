Нурсултан Назарбаев начал подготовку к президентским выборам в Казахстане

В минувший четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер и бывший аким Астаны (глава столичного правительства) Аскар Мамин. Случилось это на следующий день после выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию РФ.Как известно, Владимир Путин большую часть своего послания посвятил вопросам социального развития. В Казахстане это видели, поскольку республика достаточно сильно вовлечена в русскоязычное информационное пространство. Больше того, у наших соседей схожие с Россией общественные проблемы.В последнее время, например, казахстанские власти находятся под давлением протестных настроений. Они вызваны жуткой трагедией в столичной Астане. Здесь в начале февраля ночью в доме-времянке произошел пожар. В огне заживо сгорели пять девочек в возрасте 12, 11, 6, 3 лет и 1 года. Семья остро нуждалась в деньгах, потому оба родителя работали в ночную смену, оставив дом без присмотра.Власти Астаны ответственность за трагедию взяли на себя, объяснив её «упущением департамента по ЧС». Но многих такая оценка не устроила. Люди за астанинской трагедией увидели бедность населения. Сотни матерей вышли на митинги с требованием к властям улучшить социальную помощь многодетным семьям. Массовые выступления прошли в Караганде, Актобе, Шымкенте и других городах республики.Эксперты уже тогда заговорили о скорой отставке правительства Бахытжана Сагинтаева. Оно было сформировано в сентябре 2016 года и сразу получило оценку «жертвенного» или «политических камикадзе». Высказывались мнения, что Назарбаев перед очередными президентскими выборами (они должны пройти весной 2020 года) пожертвует кабинетом министров для формирования в стране благожелательных общественных настроений.Так оно и случилось. Впервые в истории независимого Казахстана правительство отправлено в отставку по инициативе президента страны. Раньше об отставке ходатайствовали сами премьеры, глава государства её принимал и потом формировал новый кабинет министров.Теперь правительство уволено президентом. Свою акцию Назарбаев сопроводил резкой критикой высших чиновников республики. В заявлении главы государства, размещенном на сайте администрации президента, отмечается, что «правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики».По мнению президента Назарбаева, кабинет министров не смог провести инициированную им модернизацию, изменить экономическое положение в стране к лучшему, увеличить доли малого и среднего бизнеса, снизить степень участия государства в экономике, «расчистить» банки, повысить доверие к судам и правоохранительной системе, создать рабочие места и в итоге повысить качество жизни населения.Добил отставленное правительство Назарбаев обвинением, что высшие чиновники не умели и не хотели работать с населением, «выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику». Из всего этого получалось, что Кабмин отставлен «исключительно в интересах народа».Отставка в Астане правительства сразу после послания Владимира Путина – не простое совпадение. От Путина казахстанцы услышали о тех переменах, которые хотели бы видеть и в своей стране. Не исключено, что это могло подхлестнуть протестные настроения перед назначенным на 27 февраля XVIII съездом правящей в Казахстане партии «Нұр Отан» («Свет Отечества»).Местные СМИ уже писали о планах смены правительства сразу после съезда – под новые задачи власти. По их версии, на форуме «Нұр Отан» Назарбаев предложит меры «по усилению социальной поддержки малообеспеченных граждан, улучшению жилищных условий социально-уязвимых слоев населения, а также изменению политики развития регионов». Для этих планов зарезервированы немалые средства в государственном бюджете и Национальном фонде.Судя по всему, Назарбаев не стал откладывать тему в долгий ящик, а вбросил её в предсъездовскую дискуссию, обнародовав свои первоочередные планы в заявлении, объясняющем отставку правительства Бахытжана Сагинтаева.Нынешний съезд «Нұр Отан» – в некотором смысле юбилейный. Он приурочен к 20-летию правящей партии Казахстана. Готовится новая Программа партии до 2030 года, изменения в её Устав, а главное – будет избран новый состав Политического Совета «Нұр Отан». С ним через год партия пойдет на президентские выборы.Об этих выборах заговорили ещё прошлым летом. Точнее, об ожидаемом «транзите власти». Дискуссия развернулась в трёх направлениях. Первое – уйдёт ли Назарбаев, как Ельцин, передав полномочия преемнику накануне выборов. Второе – будет править до выборов, но откажется от участия в них. Наконец, третье – передаст полномочия преемнику, но уже после своей очередной победы на выборах.Поводом для этих дискуссий стал преклонный возраст Назарбаева, которому в год выборов исполнится 80 лет. По теме главным образом ванговали иностранные СМИ. The National Interest пугал своих читателей политическим кризисом после передачи власти в Казахстане. The Diplomat анализировал шансы близких к Назарбаеву людей занять его место. Telegram и EADaily обсуждали возможности казахстанского президента самому остаться у власти и т.д.В Казахстане на споры иностранных экспертов реагировали достаточно сдержанно. Здесь шли несколько иные процессы. Для начала, в прошлом мае, парламент республики позволил Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. При этом дал ему практически неограниченные полномочия. В июле решение парламента одобрил Конституционный суд. Затем произошло перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством.Эксперты оценили это, как ослабление президентской власти в пользу полномочий пожизненного главы Совбеза, приподнятого над другими ветвями власти в качестве верховного арбитра. Такое положение позволяет Нурсултану Назарбаеву контролировать страну, но не снимает главного вопроса – передачи власти новому лицу. Ведь рано или поздно, но это должно произойти.Так дискуссия «о транзите власти» из иностранных СМИ плавно перетекла в казахстанское общество. Но здесь подкачало правительство. На первом этапе своей работы оно добилось роста экономики, который в 2018-м по данным инвесткомпании Halyk Finance, поднялся на 4,1%, а в начале 2019-го упал до 2,9%.Но главное – от роста экономики подотстали доходы населения. Если за последние два года экономика Казахстана выросла более чем на 6%, то реальные зарплаты сократились где-то на 3%. Эксперты объясняют эту коллизию сырьевой моделью казахстанской экономики и отсталостью сельского хозяйства, порождающих спрос на низкооплачиваемую работу. В сухом остатке получилась та самая бедность, которая вывела в феврале многодетных матерей на протестные выступления.Теперь Назарбаеву в своих планах по сохранению преемственности власти приходится в большей мере учитывать настроение населения. В такой ситуации сложно рассчитывать, что новый лидер из ближайшего окружения президента сможет одержать на выборах безоговорочную победу. Так что, скорее всего, на выборы Назарбаеву придётся идти самому.Этому будет мешать груз проблем, накопившихся за последнее время. Чтобы избавиться от него, ответственность за провалы в экономике президент возложил на правительство и отправил его в отставку. Так «камикадзе» Бахытжана Сагинтаева выполнили свою политическую функцию. К выборам Назарбаев пойдёт с другими людьми. Их назовёт XVIII съезд партии «Нұр Отан».