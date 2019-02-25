Почему Венесуэла отказывается от американской гуманитарной помощи?

Хотя США через Агентство США по международному развитию (USAID) доставили продовольствие и лекарственные средства на границу Венесуэлы с Колумбией, официальный Каракас отказывается разрешить эти поставки в страну. В условиях кризиса это может показаться сторонним наблюдателям в высшей степени неразумным, а то и преднамеренно жестоким.В результате оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо заявила, что каким-то образом заберет эти материалы и доставит их в страну. В воскресенье представители оппозиционного движения предприняли попытку прорвать оцепление, спровоцировав вооруженное столкновение и гибель четырех человек. В преддверии этой конфронтации администрация Трампа предупредила Мадуро и местных военных, чтобы они не наносили вреда «протестующим». Параллельно не стоит забывать о заявлении Трампа, что Вашингтон рассматривает все варианты разрешения ситуации в Венесуэле, включая военное вторжение.Почему же в условиях кризиса правительство Венесуэлы отказывается принять продовольствие и медикаменты из США?Во-первых, образ США, бескорыстно осуществляющих поставки самого необходимого в Венесуэлу, узаконивает американскую администрацию как доброжелательного актора. Правительство Венесуэлы обратило внимание на тот факт, что США продолжают вводить санкции против правительства Венесуэлы, усугубляя экономический кризис. Нет никаких сомнений в том, что санкции оказывают и будут оказывать пагубное влияние на венесуэльскую экономику, причем экономическая удавка наносит настолько серьезный ущерб для благосостояния бедного населения страны, который никак нельзя компенсировать демонстративной колонной грузовиков с продуктами.Основной причиной экономического кризиса является резкое падение цен на нефть и добычи углеводородов в Венесуэле. В результате правительство страны стало располагать значительно меньшим объемом иностранной валюты, которая требуется экспортерам при поставках товаров. Без долларов и евро, полученных в результате продажи нефти, правительство Венесуэлы не сможет импортировать практически ничего. «Нефтяные» санкции США специально разработаны для того, чтобы лишить правительство Венесуэлы иностранной валюты для импорта товаров, что приводит к увеличению дефицита.С точки зрения Каракаса, Вашингтон намеренно провоцирует экономический хаос, чтобы подтолкнуть население к восстанию против Мадуро. В то же время американцы пытаются сыграть роль благодетеля, предлагая оппозиционерам «помощь» для раздачи гражданам. Это достаточно очевидный рекламный ход, с присущим для американцев лицемерием и неискренностью. Если США действительно хотят помочь венесуэльским гражданам, то они должны работать через международные организации, такие, как Красный Крест и ООН, предварительно прекратив действие экономических санкций. Именно поэтому Международный комитет Красного Креста отказался участвовать в этих показных акциях США, вместо этого раскритиковав этот политизированный спектакль для СМИ.Во-вторых, правительство Венесуэлы по-прежнему скептически относится к деятельности USAID в стране. В течение десятилетий эта организация оказывала поддержку оппозиции, которая включала финансирование и обучение оппозиционных студентов, отправку представителей НПО, критикующих правительство Венесуэлы за границей, чтобы усилить неприятие законного правительства на международной арене.Учитывая эти обстоятельства, отказ Мадуро допустить USAID в страну кажется гораздо более рациональным, чем может показаться на первый взгляд.Может быть, некоторые члены американского правительства действительно хотят, чтобы венесуэльцы получили доступ к еде и лекарствам, и радеют за развитие демократии и прав человека. Однако совершенно ясно, что в основной массе политический истеблишмент США пытается показать президента Мадуро жестоким диктатором, который хочет морить голодом свой собственный народ. Прежде всего США в настоящее время наносят ущерб экономике Венесуэлы посредством санкций, а поставки на границе будут очень мало способствовать решению кризиса в целом. Если санкции не повлияли на правительства в Иране или Сирии, маловероятно, что они покажут свою «эффективность» в случае с правительством Мадуро. Они будут только усиливать страдания простых людей.