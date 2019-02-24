Порошенко хочет втянуть соседние страны в войну на Донбассе
Дружба Петра Порошенко с руководством Польши и Литвы необходима, чтобы втянуть их в конфликт на Донбассе, заявил в эфире украинского канала NewsOne политолог Андрей Ермолаев.
По его словам, всё началось с создания совместной украинско-польско-литовской «Бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского». А дальнейшее укрепление дружбы может перевернуть «с ног на голову» все внешнеполитические расклады вокруг ситуации на востоке Украины.
Ермолаев подчеркивает, что Польша и Литва являются членами Североатлантического альянса, который занимает, в общем-то, нейтральную позицию относительно Донбасса. Но если в конфликт, так или иначе, будут втянуты члены организации, то это приведет к внутренним коллизиям. Участие польских или литовских военнослужащих, даже на добровольных началах, может быть расценено как вмешательство альянса в конфликт.
отметил эксперт.
Всё это происходит на фоне того, что Литва заметно слабеет, а Польша, наоборот, усиливает свои позиции. Она до сих пор не ввела у себя евро. А в условиях европейского кризиса идея Варшавы о «наднациональном, надгосударственном образовании» делается всё более привлекательной, отмечает Ермолаев.
Речь идет «об эдакой Речи Посполитой-2», поясняет политолог.
По его словам, всё началось с создания совместной украинско-польско-литовской «Бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского». А дальнейшее укрепление дружбы может перевернуть «с ног на голову» все внешнеполитические расклады вокруг ситуации на востоке Украины.
Ермолаев подчеркивает, что Польша и Литва являются членами Североатлантического альянса, который занимает, в общем-то, нейтральную позицию относительно Донбасса. Но если в конфликт, так или иначе, будут втянуты члены организации, то это приведет к внутренним коллизиям. Участие польских или литовских военнослужащих, даже на добровольных началах, может быть расценено как вмешательство альянса в конфликт.
Не исключаю, что в этом и есть корыстный замысел некоторых политических кругов на Украине – выписать соседям билет на войну под предлогом дружбы и военно-технической помощи,
отметил эксперт.
Всё это происходит на фоне того, что Литва заметно слабеет, а Польша, наоборот, усиливает свои позиции. Она до сих пор не ввела у себя евро. А в условиях европейского кризиса идея Варшавы о «наднациональном, надгосударственном образовании» делается всё более привлекательной, отмечает Ермолаев.
Речь идет «об эдакой Речи Посполитой-2», поясняет политолог.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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