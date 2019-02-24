Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с самолётами
МИД Швеции вызвал для дачи объяснений российского посла Виктора Татаринцева после инцидента с участием шведского и российского самолетов, сообщает телеканал SVT.
По ее словам, в начале недели российский Су-27 на большой скорости приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки. Минимальное расстояние между машинами составило около 20 метров.
Инцидент произошел над международными водами. Шведский самолет выполнял рутинную работу и имел полное право лететь в этом районе, сказала представитель ведомства.
По словам пилотов, они заметили Су-27, когда он еще находился над российскими территориальными водами. «Он подлетел к нам на высокой скорости, сделал маневр в 20 метрах от нас и некоторое время следовал за нашей машиной», – рассказали они.
В свою очередь Минобороны России уточнило, что Су-27 приблизился для опознания воздушного судна, летевшего с выключенным транспондером. После того как шведский разведчик стал удаляться от государственной границы в районе Калининградской области российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные не оставляют без внимания потенциально опасные действия других государств, при этом сами угрозы никому не представляют.
Министерство иностранных дел Швеции воспринимает инцидент очень серьезно. Пилот российского самолета действовал неуместно и непрофессионально. Его действия угрожали безопасности шведского экипажа,приводит канал заявление представителя ведомства Дианы Кудхаиб.
По ее словам, в начале недели российский Су-27 на большой скорости приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки. Минимальное расстояние между машинами составило около 20 метров.
Инцидент произошел над международными водами. Шведский самолет выполнял рутинную работу и имел полное право лететь в этом районе, сказала представитель ведомства.
По словам пилотов, они заметили Су-27, когда он еще находился над российскими территориальными водами. «Он подлетел к нам на высокой скорости, сделал маневр в 20 метрах от нас и некоторое время следовал за нашей машиной», – рассказали они.
В свою очередь Минобороны России уточнило, что Су-27 приблизился для опознания воздушного судна, летевшего с выключенным транспондером. После того как шведский разведчик стал удаляться от государственной границы в районе Калининградской области российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные не оставляют без внимания потенциально опасные действия других государств, при этом сами угрозы никому не представляют.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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