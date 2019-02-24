Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с самолётами

Министерство иностранных дел Швеции воспринимает инцидент очень серьезно. Пилот российского самолета действовал неуместно и непрофессионально. Его действия угрожали безопасности шведского экипажа,

МИД Швеции вызвал для дачи объяснений российского посла Виктора Татаринцева после инцидента с участием шведского и российского самолетов, сообщает телеканал SVT приводит канал заявление представителя ведомства Дианы Кудхаиб.По ее словам, в начале недели российский Су-27 на большой скорости приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки. Минимальное расстояние между машинами составило около 20 метров.Инцидент произошел над международными водами. Шведский самолет выполнял рутинную работу и имел полное право лететь в этом районе, сказала представитель ведомства.По словам пилотов, они заметили Су-27, когда он еще находился над российскими территориальными водами. «Он подлетел к нам на высокой скорости, сделал маневр в 20 метрах от нас и некоторое время следовал за нашей машиной», – рассказали они.В свою очередь Минобороны России уточнило, что Су-27 приблизился для опознания воздушного судна, летевшего с выключенным транспондером. После того как шведский разведчик стал удаляться от государственной границы в районе Калининградской области российский истребитель вернулся на аэродром базирования.В Минобороны подчеркнули, что российские военные не оставляют без внимания потенциально опасные действия других государств, при этом сами угрозы никому не представляют.