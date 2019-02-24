Новости

Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с самолётами

40
МИД Швеции вызвал для дачи объяснений российского посла Виктора Татаринцева после инцидента с участием шведского и российского самолетов, сообщает телеканал SVT.




Министерство иностранных дел Швеции воспринимает инцидент очень серьезно. Пилот российского самолета действовал неуместно и непрофессионально. Его действия угрожали безопасности шведского экипажа,
приводит канал заявление представителя ведомства Дианы Кудхаиб.

По ее словам, в начале недели российский Су-27 на большой скорости приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки. Минимальное расстояние между машинами составило около 20 метров.

Инцидент произошел над международными водами. Шведский самолет выполнял рутинную работу и имел полное право лететь в этом районе, сказала представитель ведомства.

По словам пилотов, они заметили Су-27, когда он еще находился над российскими территориальными водами. «Он подлетел к нам на высокой скорости, сделал маневр в 20 метрах от нас и некоторое время следовал за нашей машиной», – рассказали они.

В свою очередь Минобороны России уточнило, что Су-27 приблизился для опознания воздушного судна, летевшего с выключенным транспондером. После того как шведский разведчик стал удаляться от государственной границы в районе Калининградской области российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные не оставляют без внимания потенциально опасные действия других государств, при этом сами угрозы никому не представляют.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Пентагон жалуется на "варварский" перехват самолёта-разведчика RC-135U российским Су-27 в небе над Балтикой
Токио и Тайвань развернули морскую битву на водяных пушках за спорные острова
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти