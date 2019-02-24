В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Эксперты американского издания The Popular Mechanics прокомментировали видеоролик об испытаниях подводного аппарата «Посейдон», опубликованный российским военным ведомством.
В материале отмечается, что российскую «торпеду апокалипсиса» будет крайне трудно перехватить и почти невозможно остановить из-за ее высокой скорости и глубокого погружения.
Дрон предназначен для поражения прибрежных целей, таких как база подводных лодок, порт или приморский город. Мощность взрыва боевой части аппарата может составить 2 мегатонны (для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, лишь 16 килотонн), пишет автор.
Относительно медленная (по сравнению с баллистическими ракетами) скорость подводного беспилотника и издаваемый им при движении шум наводят на мысль, что он создан не для нанесения первого удара. Скорее всего, это оружие предназначено для ответного удара в случае ядерной атаки.
Впервые о беспилотном подводном аппарате «Посейдон» Владимир Путин рассказал в марте 2018 года. Он сообщил тогда, что этот аппарат может преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью в несколько раз больше, чем могут себе позволить самые современные подводные корабли.
«Посейдон» будет иметь как обычную, так и ядерную боевую часть. Кроме береговой инфраструктуры беспилотник может применяться для поражения авианесущих группировок. Планируется закупить 32 аппарата. В среду президент сообщил, что первая АПЛ – носитель беспилотного комплекса – будет спущена на воду этой весной.
В материале отмечается, что российскую «торпеду апокалипсиса» будет крайне трудно перехватить и почти невозможно остановить из-за ее высокой скорости и глубокого погружения.
Дрон предназначен для поражения прибрежных целей, таких как база подводных лодок, порт или приморский город. Мощность взрыва боевой части аппарата может составить 2 мегатонны (для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, лишь 16 килотонн), пишет автор.
Относительно медленная (по сравнению с баллистическими ракетами) скорость подводного беспилотника и издаваемый им при движении шум наводят на мысль, что он создан не для нанесения первого удара. Скорее всего, это оружие предназначено для ответного удара в случае ядерной атаки.
«Посейдон» разрабатывался как оружие пугающего второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной,говорится в статье.
Впервые о беспилотном подводном аппарате «Посейдон» Владимир Путин рассказал в марте 2018 года. Он сообщил тогда, что этот аппарат может преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью в несколько раз больше, чем могут себе позволить самые современные подводные корабли.
«Посейдон» будет иметь как обычную, так и ядерную боевую часть. Кроме береговой инфраструктуры беспилотник может применяться для поражения авианесущих группировок. Планируется закупить 32 аппарата. В среду президент сообщил, что первая АПЛ – носитель беспилотного комплекса – будет спущена на воду этой весной.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter