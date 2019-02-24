Первый Ми-38Т поступит в войска до конца июня

У нас есть подписанный контракт, до конца июня планируем поставить,

Первый вертолет Ми-38Т будет поставлен военному ведомству до конца июня 2019 года, передает ТАСС сообщение гендиректора объединения «Вертолеты России» Андрея Богинского.сказал Богинский на брифинге, организованном на выставке Aero India 2019.Транспортно-десантный вертолет впервые поднялся в воздух в конце ноября прошлого года. Ми-38Т является военной версией среднего многоцелевого вертолета Ми-38. По грузоподъемности он занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26.Машина может применяться для перевозки личного состава, грузов, а также использоваться в ходе поисково-спасательных операций. Оснащена новыми двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом, который позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по заданному маршруту и заход на посадку, а также автоматическое висение.На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.По словам, индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, Ми-38Т – несомненный успех отечественного вертолетостроения. Машина обладает большим потенциалом с точки зрения наращивания ее возможностей. Например, на ее базе в дальнейшем могут создаваться различные специализированные варианты, в том числе вертолет для работы в арктических условиях, добавил он.