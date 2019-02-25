И всё так плохо в нашем небе...

«Поэтому перед российской группировкой ВВС встанет как важнейшая задача разгром во взаимодействии с ВМФ группировки ВМС противника. Ее состав может включать три-шесть авианосцев и 40-50 надводных кораблей и подлодок.

Главная ударная сила нашего флота в борьбе с надводными силами противника, морская ракетоносная авиация (МРА), выведена из состава ВМФ и передана в состав ВВС. Поэтому основная тяжесть борьбы ляжет именно на ВВС. Для разгрома авианосной группировки противника потребуется порядка 70-90 Ту-22М3 из состава дальней авиации, минимум 10-15 самолетов-разведчиков и соответствующее количество тяжелых истребителей для прикрытия ракетоносцев на маршруте и в районе выполнения боевой задачи».

«Получается, по грубым оценкам, что в составе наших ВВС должно быть 500–600 тяжелых истребителей и перехватчиков, 550–650 легких, 350–400 фронтовых бомбардировщиков, 300–400 штурмовиков (с учебно-боевыми), 150–180 самолетов дальней авиации и 80–90 – стратегической, самолетов ДРЛОиУ – 35–50, самолетов-разведчиков различных классов – минимум 150–180. Итого – 2000–2400.

В армейской авиации целесообразно иметь до тысячи единиц боевых и порядка 300–400 вертолетов боевого обеспечения и транспортных. Всего – 1300–1400 машин.

Потребное количество зенитных огневых средств (ЗРС, ЗРК, ЗРПК) определяется в несколько сотен дивизионов комплексов различной дальности стрельбы и предназначения».

По материалам: https://vpk-news.ru/articles/48468.