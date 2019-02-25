Оглашены предварительные итоги молдавских выборов

Выразил надежду на то, что после этих выборов будет создано парламентское большинство и правительство, которое станет работать совместно с Президентом страны, установит дружеские отношения и с Востоком, и с Западом ради блага нашего народа.

В Молдавии, где накануне прошли выборы в парламент, подводятся итоги голосования. После обработки более 90% бюллетеней лидирует ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова). У неё на данный момент около 32% голосов. Демократическая партия Молдовы набирает около 24,5% голосов, откатившись на третью позицию.На второй строчке на данный момент блок ACUM, за который проголосовали 25,1% молдавских избирателей. Кроме того, в молдавский парламент проходит партия «Шор», результат которой пока соответствует 9 процентам. Однако есть ещё одномандатные округа, где расклад иной. Там в лидерах именно Демпартия, которая получит дополнительно 19 мест. Социалисты - около 15.Накануне Игорь Додон (президент Молдавии) обратился к гражданам с призывом прийти на избирательные участки и сделать правильный выбор.Из заявления молдавского президента:Напомним, что основная борьба разворачивалась между социалистами и так называемыми демократами. Первые выступают в том числе за налаживание отношений с Москвой, вторые предпринимают все попытки для разрыва любых контактов с Россией. Зачастую из уст молдавских "демократов" доносятся заявления о необходимости вхождения в ЕС, даже если при этом Молдавия станет частью Румынии.Интрига теперь заключается в том, с кем будут вступать в коалицию социалисты, чтобы получить большинство в парламенте.Для справки: На сегодняшний день законодательный орган Молдавии контролируется прозападными силами, работающими под управлением олигархата. Из 101 мандата парламентариев у Демпартии 42, у партии социалистов - 24. В парламент республики входят ещё 4 партии, включая "Парламентскую европейскую народную группу".