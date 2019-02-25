Обнаружены и опознаны тела погибших в катастрофе "Боинга-767" в США

Подтвердилась информация о катастрофе самолёта «Боинг» в Соединённых Штатах Америки. Речь идёт о грузовом самолёте, который должен был осуществить перелёт из Майами в Хьюстон. Самолёт Boeing 767-300ER преодолел основную часть дистанции между городами Флориды и Техаса, не долетев примерно 80 км до аэропорта Хьюстона.Принадлежавший авиакомпании «Атлас Эйр» транспортник упал в районе населённого пункта Анауак. Именно там и были обнаружены обломки самолёта, пропавшего с экранов радаров. При этом большинство обломков находились в воде.Все три человека, находившиеся в тот момент на борту «Боинга», погибли.Известно, что грузовой самолёт выполнял рейс для компании Amazon.По последним данным, «Боинг» авиаперевозчика «Атлас Эйр» был выпущен в 1993 году. Ранее он выполнял пассажирские рейсы, однако впоследствии был переоборудован в грузовой борт коммерческого характера.Отмечается, что во время катастрофы погода для полёта была приемлемой – видимость составляла не менее 20 км.Шериф округа Чамберс сообщил о том, что тела погибших были обнаружены и опознаны прибывшими родственниками и сотрудниками авиакомпании.