Кедми о послании Путина: Напомнило эпизод фильма "Тимур и его команда"

Напоминает фильм «Тимур и его команда». Когда в ответ на «что это такое?» он им объяснил: бить будут. То есть на Западе поняли, что если они будут слишком перегибать палку, то их будут бить и очень больно.

В СМИ и социальных сетях продолжается активное обсуждение послания президента России Федеральному Собранию. Статистика говорит о том, что интерес к посланию по-прежнему остаётся высоким, причём внимание обращает на себя факт роста такого интереса в зарубежной медиасреде.Первые полосы целого ряда американских, немецких, французских, польских, китайских изданий, не говоря уже о СМИ Украины, были посвящены именно выступлению Путина. Причём посвящены той его части, где российский президент затрагивает тематику внешней политики и рассказывает о готовности принимать решения по целям для российских ракет в отношении «объектов принятия решений».Свой комментарий по поводу заявлений Владимира Путина сделал известный израильский эксперт Яков Кедми – в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».Одно из заявлений Якова Кедми о послании Путина выглядело следующим:По словам Кедми, у Запада это вызвало непонимание: «Как так? Нас – бить? А за что? Мы же только хотели Россию поставить на место».По мнению Якова Кедми, на фоне сдержанной реакции на Западе вновь проявила себя реакция истерическая: «Вот нам угрожают».При этом Кедми добавил, что ничего нового на самом деле для тех же американцев не прозвучало. Им давно известна российская стратегия: любой конфликт, который будет направлен против России, вызовет ответ по США.