В Индии считают, что помимо Rafale нужно покупать и Су-35

Тогда была другая концепция. Теперь появляются беспилотные летательные аппараты, которые в случае войны можно отправлять без опасности потери обученного лётчика.

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман отвечала на вопросы законодательного органа страны по приобретению французских истребителей Rafale. Основной вопрос, который интересовал представителей индийского конгресса, заключался в следующем: почему изначально правительство заявило о готовности приобрести 126 боевых самолётов, а в итоге контракт заключён только на 36.По словам Ситхараман, изначальный план по приобретению истребителей появился ещё в 2001 году.Министр обороны Индии:Нирмала Ситхараман добавила, что пока рассматриваются и возможности приобретения самолётов других производителей. При этом министр отметила, что у неё нет никаких сомнений относительно правильности сделки с французами.Ранее кабинетов министров Индии со стороны оппозиции был подвергнут критике за чрезмерную дороговизну контракта на поставку истребителей «Рафаль». В частности, было заявлено, что за ту сумму, которую Индия выплачивает Франции за один «Рафаль» и его техническое обслуживание, можно было бы произвести два самолёта Су-30МКИ на индийском предприятии.На этом фоне (после прошедшего авиасалона в Бангалоре) были высказаны заявления о том, что Индия может приобрести у России партию самолётов поколения 4++ МиГ-35 и Су-35. В индийских СМИ отмечено, что самолёты Су-35 ранее приобрели китайцы, и китайские лётчики высказывают восторженные отзывы об этих боевых машинах.