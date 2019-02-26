Обещания остались обещаниями - эксперт о российском перевооружении

Военный эксперт, историк, политолог, который известен не только своими статьями и книгами, но и многочисленными интернет-роликами, Борис Юлин представляет своё мнение относительно реализации программы модернизации российской армии.В представленном видео Юлин делится своими соображениями по поводу того, была или нет реализована программа государственного российского вооружения (ГВП), которая разрабатывалась до 2020 года (сроком на 10 лет).По мнению военного эксперта, многообещающие планы, о которых говорило руководство страны, во многом так и остались планами, обещания - обещаниями. Заявление о том, что Россия будет поэтапно отказываться от модернизации старой техники и сосредоточится на создании нового вооружения, "оказалось мыльным пузырём".На деле получилось так, что в заявленный период не модернизировалась имеющаяся на вооружении ВС РФ техника и не был запущен процесс создания новых образцов. Борис Юлин приходит к выводу, что в условиях сложной геополитической ситуации, которая на сегодняшний день складывается в мире, наша страна имеет вооружение, основная часть которого является либо советским модернизированным, либо советскиммодернизированным.Понятно, что основные наработки по созданию новой техники делались ещё в СССР, и в этой связи, используя логику эксперта, не совсем понятно, что же следует называть полностью новыми вооружениями? Те же новейшие гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Авангард" к таким тоже отнести нельзя?Подробное интервью Юлина представлено в ролике: