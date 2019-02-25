Конвертопланами Bell V-22 Osprey заинтересовались на Ближнем Востоке

Продолжает расти интерес стран Ближнего Востока к американскому конвертоплану. Разработанный в США компанией Bell более 30 лет назад летательный аппарат, сочетающий в себе отдельные преимущества вертолета и самолета, до сих пор находится на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США. Опираясь на многолетний опыт эксплуатации машины, особый интерес к аппарату проявляют ВС Объединённых Арабских Эмиратов, планируя к 2020 году закончить предварительные переговоры.На данный момент компания Bell, выпуская единственный в мире серийный конвертоплан, стоящий на вооружении, не имеет конкурентов в данной области.Но всё могло быть иначе, и первым в мире серийным конвертопланом могла бы стать советская, а не американская машина. Могла бы, но всё же не стала.В 1972 году в СССР КБ Миля начало разработку машины. По плану грузоподъемность этого летательного аппарата составляла до 5000 кг. Со скоростью 600 км/чдолжен был перевозить до 32 человек на расстояние в 800 км. С 1986 по 1995 годы были запланированы производство и испытания опытных образцов. Но в стране началась перестройка, и финансирование проекта было прекращено. А вскоре не стало и самой страны.В современной России довольно поздно осознали, что сильно отстают от США в этой области. Только в 2012 году компания ООО «Аэроксо» начала разрабатывать проект беспилотного конвертопланаи представила его на авиасалоне МАКС-2015. В настоящее время компания «Аэроксо» запатентовала собственную аэродинамическую схему и на её основе производит и эксплуатирует серию беспилотных конвертоплановс максимальным взлетным весом в 30 кг. В 2015 году данной проблемой занялись в холдинге «Вертолёты России».По мнению военных экспертов, в российскую армию собственный вариант конвертоплана может поступить в 2023 году в рамках действующей госпрограммы перевооружения. Но это слишком оптимистичный прогноз.