Эсминец «Дональд Кук» подходит к Одессе

Американский эсминец «Дональд Кук» (DDG 75), вошедший в Черное море 19 февраля, подходит к украинскому порту Одесса.Корабль несет до 56 крылатых ракет «Томагавк» с радиусом действия 1,6 тыс. км. На минувшей неделе он провел в Черном море учение с турецким фрегатом «Фатих» (TCG Fatih).Эсминец, оснащенный системой ПРО «Иджис», на постоянной основе базируется в Испании. После захода в Черное море за ним установлен постоянный контроль силами и средствами Черноморского флота.По данным Минобороны РФ, непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет МРК «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».Как ранее заявило командование 6-го флота ВМС США, визит «Дональда Кука» в Черное море послужит укреплению взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО и «продемонстрирует коллективную решимость» в обеспечении безопасности в регионе.Это второй заход американского эсминца в Черное море в текущем году: в январе он посетил грузинский порт Батуми и провел учение с кораблями береговой охраны республики. В том же месяце в Черноморском регионе «отметился» десантный корабль ВМС США «Форт Макгенри».В прошлый вторник в Черном море появились корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее составе плавбаза «Верра» (Германия), минные тральщики «Акчакоца» (Турция), «Лейтенант Лупу Динеску» (Румыния) и «Цибър» (Болгария).