Украина осваивает террористические методы ведения войны
По одной из версий, взрывы в центре Донецка 18 февраля были совершены при помощи украинских беспилотных летательных аппаратов. В условиях вялотекущей войны украинцы осваивают новые приемы ведения боя. Судя по всему, вооруженным силам ЛДНР пора расчехлять зенитные установки, активизировать ПВО и сосредоточиться на потенциальной угрозе с воздуха.
Настоящих ударных беспилотников у ВСУ пока нет. Периодические в Киеве объявляют о скором запуске производства собственных ударных БПЛА. Учитывая небывалый успех украинского «вундерваффе», миномета «Молот», унесшего не один десяток жизней, хочется верить, что выпуск этих чудо-агрегатов начнется уже скоро.
В прошлом году Киев заявил о покупке у Турции 6 тяжелых ударных беспилотников «Байрактар», однако эти крупные и заметные машины едва ли подойдут для боевых действий на Донбассе. Да и 6 машин явно будет мало для сколь-нибудь серьезных действий.
В итоге, используя передовой опыт запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, украинские военные наловчились прикреплять гранаты и небольшие заряды взрывчатых веществ к обычным беспилотникам. Остается только догадываться, сколько умельцев лишилось рук во время испытаний, однако факт остается фактом – ВСУ постепенно осваивает методику военного использования самых обычных беспилотников.
В условиях Минских договоренностей, запрещающих использование тяжелого вооружения, Украина продолжает боевые действия чаще всего диверсионно-террористическими способами. Время от времени ВСУ плюют на протокол и пускают в ход артиллерию и танки, но чаще всего ничем хорошим это не заканчивается – «ответка» приходит быстро, а в серьезную заварушку украинцы вступать пока не готовы.
В основном же украинские военные практикуют постоянные беспокоящие вылазки диверсионно-разведывательных групп. В наиболее горячих точках служба проходит беспокойно: обстрелы из АГС, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, работа снайперов, которые, к сожалению, благодаря финансовой помощи Запада и украинских политиков часто получают действительно могучую оптику и снайперские системы, периодические минометные обстрелы, но хуже всего – ДРГ. Если задремлет часовой, погибнуть может все подразделение. К счастью, зачастую солдаты ВСУ предпочитают проводить свои операции после употребления алкоголя, что в условиях боевых действий самоубийственно.
Разумеется, ДРГ вооруженных сил Новороссии тоже не дремлют. Этим летом знакомые бойцы отправили как минимум двоих украинских «лыцарей» прямиком к Бандере. Подобравшись к позициям противника, заминировали участок, после чего разожгли в посадке костер и ретировались. Вражеские солдаты отправились выяснять, кто разжег огонь, и взлетели на воздух.
Повсеместное минирование – еще одна визитная карточка украинских «героев». Можно только представить, сколько мин хранилось на Украине с советских времен. Порой кажется, что большая их часть останется на Донбассе. ВСУ до такой степени нашпиговывают землю опасным железом, что потом, после ротации или путаницы в картах минирования, подрываются на минах сами. Минируют гражданские объекты и частные домовладения, объекты инфраструктуры (не так давно ОБСЕ обнаружило мины на шандорах одного из водохранилищ подконтрольной Украине части ЛНР). Периодически используют запрещенные Женевской конвенцией противопехотные мины. Впрочем, украинцы еще в 2014 году нередко обстреливали позиции ополчения запрещенными фосфорными боеприпасами, но европейские «гуманисты» не обратили на это никакого внимания.
В целом можно сказать, что деморализующее влияние затяжного состояния «ни мира, ни войны» влияет на украинских солдат значительно сильнее, чем на военнослужащих ЛДНР. Жители Донбасса понимают, что они защищают от врага свой дом и будут держаться столько, сколько нужно. Солдаты ВСУ уже давно утратили всякое понимание того, что они делают на границе с землей, заселенной их недавними соотечественниками. В итоге служба часто превращается в сплошной алкогольно-наркотический угар.
Хорошо было бы, если бы украинская армия деградировала до самоупразднения. К сожалению, рассчитывать на это не стоит. Тем не менее, процессы, происходящие на передовой с украинской стороны, заставляют всерьез задуматься над изучением методов войны запрещенного в России ИГИЛ и прочих террористических организаций. Кажется, Украина скоро возьмет их на вооружение целиком и полностью.
Настоящих ударных беспилотников у ВСУ пока нет. Периодические в Киеве объявляют о скором запуске производства собственных ударных БПЛА. Учитывая небывалый успех украинского «вундерваффе», миномета «Молот», унесшего не один десяток жизней, хочется верить, что выпуск этих чудо-агрегатов начнется уже скоро.
В прошлом году Киев заявил о покупке у Турции 6 тяжелых ударных беспилотников «Байрактар», однако эти крупные и заметные машины едва ли подойдут для боевых действий на Донбассе. Да и 6 машин явно будет мало для сколь-нибудь серьезных действий.
В итоге, используя передовой опыт запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, украинские военные наловчились прикреплять гранаты и небольшие заряды взрывчатых веществ к обычным беспилотникам. Остается только догадываться, сколько умельцев лишилось рук во время испытаний, однако факт остается фактом – ВСУ постепенно осваивает методику военного использования самых обычных беспилотников.
В условиях Минских договоренностей, запрещающих использование тяжелого вооружения, Украина продолжает боевые действия чаще всего диверсионно-террористическими способами. Время от времени ВСУ плюют на протокол и пускают в ход артиллерию и танки, но чаще всего ничем хорошим это не заканчивается – «ответка» приходит быстро, а в серьезную заварушку украинцы вступать пока не готовы.
В основном же украинские военные практикуют постоянные беспокоящие вылазки диверсионно-разведывательных групп. В наиболее горячих точках служба проходит беспокойно: обстрелы из АГС, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, работа снайперов, которые, к сожалению, благодаря финансовой помощи Запада и украинских политиков часто получают действительно могучую оптику и снайперские системы, периодические минометные обстрелы, но хуже всего – ДРГ. Если задремлет часовой, погибнуть может все подразделение. К счастью, зачастую солдаты ВСУ предпочитают проводить свои операции после употребления алкоголя, что в условиях боевых действий самоубийственно.
Разумеется, ДРГ вооруженных сил Новороссии тоже не дремлют. Этим летом знакомые бойцы отправили как минимум двоих украинских «лыцарей» прямиком к Бандере. Подобравшись к позициям противника, заминировали участок, после чего разожгли в посадке костер и ретировались. Вражеские солдаты отправились выяснять, кто разжег огонь, и взлетели на воздух.
Повсеместное минирование – еще одна визитная карточка украинских «героев». Можно только представить, сколько мин хранилось на Украине с советских времен. Порой кажется, что большая их часть останется на Донбассе. ВСУ до такой степени нашпиговывают землю опасным железом, что потом, после ротации или путаницы в картах минирования, подрываются на минах сами. Минируют гражданские объекты и частные домовладения, объекты инфраструктуры (не так давно ОБСЕ обнаружило мины на шандорах одного из водохранилищ подконтрольной Украине части ЛНР). Периодически используют запрещенные Женевской конвенцией противопехотные мины. Впрочем, украинцы еще в 2014 году нередко обстреливали позиции ополчения запрещенными фосфорными боеприпасами, но европейские «гуманисты» не обратили на это никакого внимания.
В целом можно сказать, что деморализующее влияние затяжного состояния «ни мира, ни войны» влияет на украинских солдат значительно сильнее, чем на военнослужащих ЛДНР. Жители Донбасса понимают, что они защищают от врага свой дом и будут держаться столько, сколько нужно. Солдаты ВСУ уже давно утратили всякое понимание того, что они делают на границе с землей, заселенной их недавними соотечественниками. В итоге служба часто превращается в сплошной алкогольно-наркотический угар.
Хорошо было бы, если бы украинская армия деградировала до самоупразднения. К сожалению, рассчитывать на это не стоит. Тем не менее, процессы, происходящие на передовой с украинской стороны, заставляют всерьез задуматься над изучением методов войны запрещенного в России ИГИЛ и прочих террористических организаций. Кажется, Украина скоро возьмет их на вооружение целиком и полностью.
- Автор:
- Егор Махов
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- Из соцсетей
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