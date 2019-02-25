Госиспытания модернизированного танка Т-90М близки к завершению

Один из опытных образцов модернизированного танка Т-90М

Машина завершает государственные испытания. Основные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании, мы подтвердили

Установлен двигатель повышенной мощности по сравнению с Т-90. Башня новая, уникальная башня, кардинально отличающаяся от серийной. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата"