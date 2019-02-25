Госиспытания модернизированного танка Т-90М близки к завершению
Государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв" близки к своему завершению, основные характеристики новой машины успешно подтверждены, заявил начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Он рассказал, что в отличии от базовой модели Т-90, модернизированный Т-90М получил принципиально новую башню и более мощный двигатель. Орудие на новом танке используется то же, что и на Т-90, но при этом ствол имеет конструктивную особенность - это использование учета изгиба канала ствола. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Применяется новый многоканальный прицел, обеспечивающий применение вооружения в любое время суток. Другой особенностью нового танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. На танк установлена система кругового видеонаблюдения, включая камеру заднего вида. Предусмотрена установка комплекса активной защиты, аналогичного "Арене".
Ранее сообщалось, что Минобороны и "Уралвагонзавод" подписали контракт на поставку модернизированных танков Т-90М еще в 2017 году. Первая партия новых танков должна поступить в войска уже в этом году. Озвучивались планы подвергнуть модернизации до уровня Т-90М до 400 танков Т-90.
Один из опытных образцов модернизированного танка Т-90М
Машина завершает государственные испытания. Основные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании, мы подтвердили- сказал Пантелеев.
Он рассказал, что в отличии от базовой модели Т-90, модернизированный Т-90М получил принципиально новую башню и более мощный двигатель. Орудие на новом танке используется то же, что и на Т-90, но при этом ствол имеет конструктивную особенность - это использование учета изгиба канала ствола. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Применяется новый многоканальный прицел, обеспечивающий применение вооружения в любое время суток. Другой особенностью нового танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. На танк установлена система кругового видеонаблюдения, включая камеру заднего вида. Предусмотрена установка комплекса активной защиты, аналогичного "Арене".
Установлен двигатель повышенной мощности по сравнению с Т-90. Башня новая, уникальная башня, кардинально отличающаяся от серийной. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата"- отметил Пантелеев.
Ранее сообщалось, что Минобороны и "Уралвагонзавод" подписали контракт на поставку модернизированных танков Т-90М еще в 2017 году. Первая партия новых танков должна поступить в войска уже в этом году. Озвучивались планы подвергнуть модернизации до уровня Т-90М до 400 танков Т-90.
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