Стала известна причина нештатной ситуации при последнем запуске «Союза»

В результате в бак третьей степени «Союза» было залито окислителя меньше положенного. Соответственно, он закончился раньше расчетного времени, что повлекло преждевременное выключение двигателя,

Преждевременное отключение двигателя третьей ступени носителя «Союз-2.16» при запуске египетского спутника EgyptSat-A 21 было вызвано тем, что на Байконуре не дозалили окислитель, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.По словам источника, недолив окислителя произошел из-за неверно настроенных перед пуском датчиков уровня заправки.рассказал собеседник.Ранее, со ссылкой на другой источник, агентство сообщало, что из-за преждевременного отключения двигателя разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником был выведен на орбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка) на 57 км ниже расчетного номинального уровня. Однако, благодаря интеллектуальной системе управления и запасам топлива, «Фрегат» сумел скорректировать недовыведение и доставить аппарат на нужную траекторию.Позднее представитель французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатную ситуацию с двигателем 3 ступени. В связи с этим был перенесен с 27-го на 28 февраля запуск с космодрома Куру первых шести британских спутников системы OneWeb. Отсрочка запуска позволит провести дополнительный анализ систем носителя «Союз-СТ-Б», который должен вывести спутники на орбиту. Сообщается, что «Союз-СТ-Б» и «Союз-2.1б» имеют одинаковую третью ступень.