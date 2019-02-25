СМИ: Китайский радар для «невидимок» в Сирии был уничтожен F-35 ВВС Израиля

20 января 2019 года во время атаки на цели, расположенные в районе Международного аэропорта Дамаска, был уничтожен радар JY-27, предназначенный для обнаружения малоразмерных и/или малозаметных целей, в том числе и т.н. «самолетов-невидимок».СМИ сообщают о том, что удар по объекту мог нанести F-35, состоящий на вооружении ВВС Израиля. В самом Израиле не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.Израильский ресурс Nziv со ссылкой на неназванных зарубежных военных экспертов отмечает, что данный удар преследовал две цели:1. Передать послание Сирии и Ирану, что их надежда на защиту посредством подобных систем не имеет на то серьезного основания. Атака была осуществлена в ответ на обстрел территории, которую Израиль считает своей.2. Проверка системы ПВО Сирии и подготовка Израилем более масштабного удара.Стоит отметить, что ссылка на зарубежных экспертов, употребленная Nziv, может быть лишь поводом для обхода запрета военной цензуры (система касается публикации внутриизраильской информации, однако не запрещает ссылки на внешние источники).В среду, 27 февраля, в Москве должны пройти переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В их ходе глава еврейского государства собирается изложить позицию по Сирии, в том числе обеспокоенность Израиля присутствием в САР сил Корпуса стражей исламской революции.По мнению израильтян, Иран игнорирует обещание, данное России – держаться вне пределов 80 км зоны от границы. Помимо этого, Исламская республика размещает на территории Сирии и Ливана боеголовки, способные достигнуть Израиля в течение нескольких минут: их обновленная карта будет также представлена российскому президенту.Китайский радар JY-27 СЕТС является широкополосной РЛС дальнего обнаружения. Был закуплен сирийским правительством в 2006-м году в качестве одной из мер по обеспечению обновления системы ПВО, поставки осуществлены в 2007-2009 гг. Эксперты портала radartutorial.eu отмечают явное влияние на дизайн радара советских РЛС «Небо-СВ» и «Небо-СВУ». Дальность обнаружения цели – до 390 км.