Записки Колорадского Таракана. Невводилово газовводное. Нет и не нужно

"Сегодня — 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину. Изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина".

"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни".

Понятно, что сразу у многих будет вопрос: сам понял, что сказал? Так вот, вторая часть заголовка – это как раз ответ на него. Сразу и в лоб. Но идем по порядку.Приветствую вас, уважаемые друзья! Здравствуйте и процветайте! И с праздником вас, настоящие Люди! Мы, что бы там ни говорили на Банковой, празднуем именно 23 февраля. А вот для тех, кто пришел в Киев после «майдана», этот праздник на шило в филейной части. Да и молодое поколение, если смотреть объективно, относится к советским праздникам не очень.Но это, понимаете, как филейная часть костреца в простонародном изложении. То есть она самая есть, а слова такого вроде нет. Вот и у нас, праздника вроде как нет, а четверть населения страны что-то отмечает. Да как…У меня две проблемы. Первая, самая сложная, это ваши желания знать ситуацию с выборами. Я просматриваю серьезные СМИ разных стран, в том числе и российские, естественно. Точно так же, как вы знаете, имею собственные источники информации в некоторых сферах. Честно скажу, для человека думающего, найти ту самую жемчужину в куче навоза достаточно легко. Дерзайте.Агитировать за кого-то, сравнивать программы кандидатов я не буду. Просто потому, что не вижу в этой толпе ползущих с нежным, как они считают, хрюканьем к лохани, людей. Всё как всегда. И животные те же, что и всегда. Кто бы ни приполз первым, свинарник перестраивать не будут. Тараканам не нравится свинарник. А мне менять имя на Околосвинский как-то не хочется.Вторая проблемка так, для юношей бледных, со взглядом горящим... Задающие вопросы типа «это как же надо ненавидеть свою родину» и все такое. Дорогие мои (а вы Украине реально дорого обходитесь, нас благодаря вам за идиотов держат), я всё вижу и ваши планы мне известны раньше, чем вам. Запомните, тараканы живут даже в ваших головах. И эти тараканы общаются между собой. Вы же можете только ломать, бить слабых и бегать в СБУ за зарплатой доносчика.Хлопчики, сообщу вам одну неприятную вещь — я видел киевские списки «охотников на тараканов». Как только обдумаю, как вас причесать, чтобы никого из своих не подставить – вот тут и поговорим задушевно.Ладно. Начну серьезную часть записок. Решу проблему номер один. Расскажу собственное видение ситуации на Украине. Это не выражение чьих-то взглядов, а мысли Таракана. Не более того.Сегодня все чаще в среде думающих украинцев можно слышать вполне здравые мысли. То, что я читал в ваших комментариях, об историческом отставании украинской политики от российской лет на 20-25, начало доходить и до нас. А в современном мире четверть века — это целая эпоха. Мы сегодня живем где-то в конце 20 века. Во времена, когда вы "голосовали сердцем".Вообще, мы не сильно отличаемся, главный вопрос – с чего бы вдруг? Потому все то же самое, и грабли даже не то клеймо «Сделано в СССР», не то «Made in Russia». Бамс по голове примерно один и тот же, вопрос только кому более обидно от того, какой граблей заехало.Украинцы все ещё делят мир на черное и белое. Есть цивилизованный Запад и дикий Восток. Правда, у некоторых уже произошел заскок шариков за ролики. Япония — Запад или Восток? А Китай? А Индия? Заскок есть, а попыток понимания изменений пока совсем мало. Мы хотим в Европу, потому что там кормят лучше.Но я вам за Европу так скажу, там тоже не все так гладко. И не в плане виз, а в плане нас. Визы-безвизы – это все фигня. В Европах начинает вызывать недовольство наше нежелание ассимилироваться, а жить этакими диаспорами.Нет, а что вы предлагаете? Полиглотами стать? Щас… Это пусть Европы начинают украинский учить, коль пошла такая пьянка, что мы двинулись ее осваивать! Мы есть древнее население Европы, мы рыли моря и насыпали горы! И вот они пусть наш язык учат, пока мы еще что-нибудь придумаем, типа великого переселения украинцев в Европу!Ща покажем, шо не вмерла…Потому и рвутся скрепы в наших головах. Вспомните информационную волну (счастья), которая накрыла Украину, когда США объявили о санкциях против российских предприятий. Дерипаску вспомните. Ну сейчас великие американцы порвут Мордор на клочки, и кусочек урвет себе Украина. И что? Взлетели цены на алюминий, и все затихло.Американцам хорошо. Русским хорошо. Одни украинцы со своими мриями сидят в луже и обтекают. Как же так? Где перемога?Последний пример с фрау Меркель. "Конечно, я на стороне Порошенко, но "Северный поток-2" для меня также важен". Это из её выступления на Мюнхенской конференции.И опять разрыв наших шаблонов. Что это такое? За что борется канцлер Германии? Мы же за вас, а вы... А они за себя! Дружба дружбой, а табачок врозь. И даже великие залужинцы не могут надавить на немцев.С этими ребятами у нас тоже сложились интересные отношения. Ах как красиво американцы топят за сохранение нашей трубы. Аж лапки подгибаются. На корячки встать хочется от благодарности. Забота о нас сирых.Но стоит включить думалку, и возникает простой вопрос. Они что, не понимают, что труба дырявая? Не понимают, что вложиться в её ремонт будет по цене равно строительству новой? Тупые и не умеют считать? Или мы такие умные? Горе от такого ума.Никто не будет эту трубу ремонтировать. Просто нужно дождаться начала её разрушения. При этом не дать России построит дублера. И всё! Представьте себе вариант, когда у России не будет возможности выполнить контракты на поставку газа. Труба наша сломалась. Какие-то активисты взорвали, что в общем запросто...Что произойдет дальше? А дальше будет "Оооой" со стороны ЕС. Дайте газа! Промышленность встала. Народ замерзает. Цены растут. И тут на горизонте появляется белый пароход... Американский газовоз. Всё. Задача выполнена. Европа подсажена на американский сжиженный газ!А где в этой схеме Украина? Где-где? Там! Более того, сама Украина тоже вынуждена будет покупать у американцев. И платить за этот газ гривнами, полученными за сдачу в пункты приема металлолома кусков этой самой трубы.Россия? Мы "воюем" с вами уже пять лет. При этом импорт из России растет, а экспорт падает. Заводы встают один за другим по причине своей ориентации на российский рынок, который закрыт по указанию правительства. И нашего, и вашего. Сельское хозяйство даже при рекордных урожаях не может реализовать выращенное. Квоты, мокрица их мать…Хорошо видно, как мы воюем на примере великой нефтедобывающей рыбокреветколовящей, а с недавнего времени ещё и угледобывающей страны — Белоруссии. Вы знаете, на сколько возрос импорт нефтепродуктов и угля из Белоруссии на Украину?В прошлом году Беларусь сократила поставки нефтепродуктов на Украину на 11,9% — до 3,16 млн тонн, но стоимость экспорта увеличилась на 15% — до $2,09 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Белоруссии. Общий объем поставок составил 11,93 млн тонн. Средняя цена экспорта выросла до $544,1 за тонну, что на 26,2% больше.Дальше интереснее. За прошлый год экспорт каменного угля из Белоруссии на Украину вырос в 980 раз, антрацита — в 340 раз. И это при том, что в Белоруссии нет своих месторождений, кроме бурого угля. Да и тот в основном в болотах, где креветок ловят.По данным Белстата, белорусский экспорт каменного угля в Украину составил 588,5 тысячи тонн (0,6 тысячи тонн в 2017 году), антрацита — 102,2 тысячи тонн (0,3 тысячи тонн в 2017 году). Также сообщается, что существенно вырос экспорт в страны Европейского союза.Наше черно-белое зрение не может увидеть изменений, которые уже произошли в мире. Нет глобального Запада и глобального Востока. ЕС? ВТО? НАТО? Да любая международная организация сегодня не более чем инструмент для давления на более слабые страны. Много США реагируют на все эти организации? Или Китай? Может, Россия бежит их выполнять?Прекрасный пример в этом отношении Европарламент. Взбрыкнули евродепутаты. Лишили Россию каких-то там прав. И что? Во что эта говорильня превратилась? Кто теперь вообще интересуется решениями этого органа? Такой междусобойчик, в котором собираются какие-то люди. О чем-то говорят. Принимают какие-то резолюции. Что-то там выражают. И всё...Да у нас Рада в сотни раз эффективнее будет! Раз примут – вся страна на уши встает! А тут такой бандой – и ничего… Слабаки!Я бы и дальше продолжал этот разговор. И о проблеме Курильских островов. Когда с островами решить не могут, а вот энергомост и газопровод между Сахалином и Хоккайдо строят. О "Северном потоке-2", когда после массированной атаке на европейские компании, участвующие в строительстве, как-то незаметно все успокоились и делают свое дело. О британцах, которые готовы терпеть убытки от выхода из ЕС, но не хотят больше слушать идиотов из младоевропейцев. Только зачем?Сердце моё болит за свою страну. Наша власть живет, повторюсь, в другой реальности. Что сказал наш Гидрант в том же Мюнхене? "Успех возможен только когда США, Европа и весь мир будут вместе". Ха-ха-ха. А как с табачком, пан Гидрант?Не хотел писать о боли, но сдержаться не могу. Посмотрите на Донбасс. Мы что-то сделать можем? Нет! Украинская власть, и та, что есть сегодня, и та, что будет завтра, ничего не предлагает. Сказки о могучей армии, которая на что-то там способна, уже никому не интересны. Ну разве только в плане отмаза от нее. Отмазаться от службы в могучей украинской армии стало дороже, чем в никакущей образца 2014 года.Мы понимаем, что стоит ВСУ превратиться из жабы в кенгуру и прыгнуть чуть дальше, половине Украины придется встречать очередные гробы с погибшими. И закончится все очередным Минском. Только вот потеряем мы уже как минимум весь Донбасс.Сегодня кто только не просит решить проблему за нас. Мы глупенькие, слабенькие. Только помогите. Поговорите с Россией и республиками. Помогите нам устроить на Донбассе террор. Мы быстро люстрируем всех и все. Только войска введите, чтобы ВСУ, СБУ, НГ и МВД вдоволь порезвились.Думаю, вы поняли, почему я не хочу комментировать предвыборную компанию. Почему считаю, что те политики, которым позволили выставить свои кандидатуры, мне не особо интересны. Это выборы почти без выбора. Даже то, что многие украинцы лишены права избирать, ситуацию не меняет. Просто ещё один страховочный трос для сегодняшней власти. Не более того.Короче, как сказал мой сосед-алкоголик, во всем виноват участковый терапевт. Он, гад, прописал мне обильное питьё. Вот и понеслась...Мы наконец узнали, что Путин минских соглашений не подписывал! Представляете? А виноват Леонид Кучма. Он тайну раскрыл. Правда, своеобразно. Сейчас я вас и вам глаза раскрою.Вы думаете, минские соглашения подписаны для того, чтобы решить проблему Донбасса?Становитесь украинцами, чтобы понимать суть! Минские соглашения изначально подписывались чтобы их не выполнять! Мы-то это знали, а вот донбасские вряд ли. Иначе как вы объясните тот факт, что ни Меркель, ни Олланд, ни Путин и даже ни Гидрант их не подписывали?Шах вам и мат, россияне. И не надо нам рассказывать, что послы стран являются представителями государства и по поручению своих президентов или канцлера имеют право подписывать от имени страны документы. Дудки вам. Кто такие эти послы или министры? Только главнюки вправе подписывать. Мы-то это знаем!Эх, нам бы ещё внятно объяснить почему стороны соглашения и гаранты его выполнения — это одно и тоже? Ничего, придумаем ещё. Какие наши годы. Чего-чего, а выкручиваться и врать мы умеем.Знаю, что некоторая часть россиян думает, как было бы хорошо, если бы мы от вас отстали. Не дождетесь. Если не желаете знать правду, Гидрант сказал, что Москаля не выпустит! Так что, оставьте ваши мрии себе. Гидрант слов на ветер не бросает! Мужик сказал — мужик сделал. Сказал не дам отставку и не дал. Москаль — это как аппендицит. Вроде вреден, но и без него нельзя.Хотя, между нами, речь-то я сейчас веду не о россиянах, а о Геннадии Москале, председателе Закарпатской областной государственной администрации. Это он написал прошение об отставке. Типа, больше не могу терпеть. Хочу быть свободным от обязанностей и прочие бла-бла-бла... Хотя все прекрасно понимают, что за мошонку Москаля взяла сигаретная мафия. Потому и пробует соскочить с крючка.Короче. Москали, мы вас не отпустим. Какая бы сигаретная мафия вам не угрожала! Мы без вас не можем. На кого, если не будет Москалей, нам валить все наши косяки? А так все просто. Дороги не ремонтируют — виноваты Москали. Лес на Карпатах исчезает — виноват Москаль. Что-то не получается с выборами — происки Москалей. Лафа.Вспомнилась мне общеизвестная фраза Шекспира: "Весь мир — театр, а люди в нем актеры". Я не могу точно утверждать, что монолог Жака из комедии "Как вам это понравится" называется именно так, но фраза расхожая и она отражает мой ответ на один очень часто встречающийся вопрос. Вопрос об опросах и их результатах.Вы правда верите тому, что говорят люди на камеру? Или тому, что насчитали заказные статистики? Особенно в стране, где господствуют активисты и прочие ультрас? Самим-то не смешно? Сомнительно мне, что даже в странах ЕС, США или России найдется много смельчаков, которые открыто на камеру скажут о своем желании скинуть правительство или президента.Кому хочется встретить завтра людей в одинаковых куртках или пиджаках? Кому хочется доказывать, что ваша фраза вовсе не означает призыв к госперевороту? А может, кто-то хочет внезапно оказаться в толпе патриотических малолеток и получить "заслуженные" пинки по собственной физиономии? Как там классик сказал: "Молчит Закон — народ молчит, падет преступная секира..."А фраза Шекспира для нынешней Украины должна звучать по-другому. Весь мир театр, а люди в нем в буфете... В смысле, все уехали на заработки.Я, если честно, ждал, как Гидрант вывернется с Днем защитника Отечества, которого у нас вроде нет, но есть. Те, кто продолжает праздновать, ведь тоже электорат. Короче, вашему вниманию предлагается поздравление украинского Гидранта:Да, расписался за всех, но учитывая, что все, кого касалось 23 февраля, к тому времени уже были на одной волне с Гидрантом, прокатило.Мы постоянно забываем прошлое, но активно его придумываем. Как это не печально звучит, но с нашими дураками не соскучишься.Я тут у новых украинцев анекдот подслушал. Поделюсь с вами. Для настроения. Купил новый украинец себе дом с технологией "умный дом". Все сам делает. Решил перед друзьями похвалиться. Поехал, собрал всех и везет к себе. Приезжают, а дома нет. Свалил умный дом из Украины куда-то. Заметьте, это не простые люди рассказывают, а те, кто имеет возможность свалить.Нам-то анекдоты не к чему. У нас мэр есть. Слушаешь, и юмористов вообще не надо. Это я в смысле «Квартала 95». Вчера смотрел телевизор. Наш голова Виталик опять отличился. Я ещё от его диджитализации на форуме в Давосе не отошел. А он выдает следующий вариант.Вот так надо жить. Не вникать ни во что. Дали текст — прочитал. И ты весь из себя перспективный политик. На следующих выборах пойду за него голосовать. Дурачок, но безвредный. А главное, не поверите, его чиновники побаиваются. Хотя, говорят, имиджмейкеры постарались, и планерки теперь без мордобоя проходят, уже достижение как бы.Короче говоря, если бы Пушкин жил сегодня у нас, то точно бы написал в своей поэме про кота, не "кот ученый, всё ходит по цепи кругом", а "там у дуба кот с цепи сорвался"... Иногда слышу разговоры. Знаете, этакий подслушивающий насекомый. Люди говорят между собой, а я впитываю.Знаете, кто больше всего любит Гидранта? Не поверите, но пенсионеры. Те самые, кто жизнь мыкает от пенсии до пенсии. Те самые, кому не хватает на оплату коммуналки. Те самые, что везде говорят о своих бедах. Скажете, бред?Увы, но в подавляющем большинстве эти руины за Гидранта. Когда вопрос задаешь об их жизни, рассказывают какие они несчастные. А вот когда спрашиваешь, кто виноват, сразу "я старая, в вашей политике не понимаю".Те, что помоложе, что-то думают, а эти ровесники динозавров думать не хотят. Они просто за и всё. Но самое противное, что все они попрутся на участки голосовать. И проголосуют за Гидранта! А те, кто ещё не потерял способность думать, могут и не пойти. Вот такой расклад.Пойду-ка я понюхаю, чем пахнут учения Национальной гвардии, которые только что провели на Донбассе. Постреляли из автоматов и пистолетов, походили цепью и... Какая-то здесь есть фиговина. Как-то эти учения связаны с недавними учениями на приазовском направлении. Узнаю, расскажу в следующих записках.А пока прощаюсь. Мира вам и добра! Чтобы ваши дети никогда не видели того, что видят наши. А ваши старики всегда могли не только все оплатить, но и купить себе конфет к чаю. Пока прощаюсь. Будем жить!