Россия готова обсудить с Индией поставки новейших истребителей Су-57

Мы готовы к продолжению поставок самолетов поколения 4+ и 4++ и работе по поставке самолетов пятого поколения. При этом для нас, безусловно, первоочередной приоритет - ВКС России

Можно потратить деньги на несколько экземпляров машин нового поколения или на существенное наращивание количества хорошо знакомых индийским летчикам надежных Су-30МКИ

Россия готова обсудить с индийской стороной поставку истребителей пятого поколения Су-57, однако это не является приоритетной задачей. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, сообщает ТАСС.По словам Кладова, Россия может обсудить с Индией поставку истребителей Су-57, но приоритетной задачей является обеспечение этими самолетами ВКС РФ, а не ВВС Индии.- заявил Кладов, добавив, что Су-57 прошел боевую обкатку в Сирии и начинает поставляться в российские войска.Он пояснил, что хотя Индия проявляет интерес к новейшему российскому самолету, но в стране никак не определятся с дальнейшей концепцией ВВС. Командование индийских ВВС должно определить, насколько такой самолет вписывается в их общую концепцию и на что сделать ставку в дальнейшем.- рассказал Кладов.Ранее замруководителя ФСВТС Анатолий Пинчук заявил о том, что Россия готова возобновить переговоры с Индией по совместному созданию истребителя пятого поколения.В самой Индии выход из проекта FGFA многие считают большой ошибкой. Выйдя из проекта Индия фактически потеряла возможность получения истребителя нового поколения в сжатые сроки. Разрабатываемый отечественный самолет пятого поколения индийские ВВС могут получить не ранее 2032 года.