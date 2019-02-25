Американский Poseidon провёл разведку близ Крыма
Американский самолет P-8A Poseidon в воскресенье провел разведку в районе Севастополя и Керченского пролива, сообщает мониторинговый ресурс.
Патрульный противолодочный самолет (бортовой номер 168848) взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 16:25 по московскому времени. После пересечения воздушного пространства Болгарии Poseidon начал разведывательный полет в районе Керченского пролива, приближаясь к Крымскому мосту на расстояние около 125 км.
В девятом часу вечера американский самолет начал облет южного побережья Крымского полуострова. Разведчик трижды облетел южные границы Крыма, и долгое время курсировал в районе Севастополя. Через три часа P-8A отправился на базу.
За прошедшую неделю американские летательные аппараты несколько раз появлялись близ южных российских регионов.
Ранее Минобороны РФ, обратив внимание на усилившуюся разведывательную деятельность, призвало Пентагон отказаться от подобных операций, однако американское ведомство ответило отказом.
Как недавно заявил министр обороны Сергей Шойгу, созданная в Крыму уникальная межвидовая группировка войск, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность России и играет важную роль в обеспечении безопасности всего государства.
Патрульный противолодочный самолет (бортовой номер 168848) взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 16:25 по московскому времени. После пересечения воздушного пространства Болгарии Poseidon начал разведывательный полет в районе Керченского пролива, приближаясь к Крымскому мосту на расстояние около 125 км.
В девятом часу вечера американский самолет начал облет южного побережья Крымского полуострова. Разведчик трижды облетел южные границы Крыма, и долгое время курсировал в районе Севастополя. Через три часа P-8A отправился на базу.
За прошедшую неделю американские летательные аппараты несколько раз появлялись близ южных российских регионов.
Ранее Минобороны РФ, обратив внимание на усилившуюся разведывательную деятельность, призвало Пентагон отказаться от подобных операций, однако американское ведомство ответило отказом.
Как недавно заявил министр обороны Сергей Шойгу, созданная в Крыму уникальная межвидовая группировка войск, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность России и играет важную роль в обеспечении безопасности всего государства.
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