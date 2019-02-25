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В Макеевке пытались подорвать одного из руководителей МВД ДНР

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На территории Донецкой народной республики в Макеевке сегодня произошел подрыв взрывного устройства, поврежден автомобиль. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

В Макеевке пытались подорвать одного из руководителей МВД ДНР



По информации, озвученной пресс-службой НМ ДНР, подрыв осуществлен украинскими диверсантами, которые с места происшествия скрылись. На месте инцидента работает следственная группа, ведутся розыскные мероприятия. Сообщается о наличии описания подозреваемых в подрыве. Данные о наличии пострадавших в результате подрыва уточняются.

Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории ДНР. Так, сегодня в Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль
- говорится в сообщении пресс-службы.

По данным источников WarGonzo в силовых структурах ДНР, целью теракта была попытка ликвидации командира подразделения МВД Республики. Пострадавший выжил, госпитализирован в ЦГБ Макеевки, угрозы жизни нет.

По информации издания взрывное устройство (ВУ) было собрано профессионалом, однако исполнитель диверсии оказался дилетантом: закладка ВУ была произведена так, что пострадал только автомобиль.

Использованы фотографии:
WarGonzo
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