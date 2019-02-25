На Украине задержан экс-глава Генштаба ВСУ по подозрению в госизмене

Военная прокуратура Украины задержала по подозрению в государственной измене бывшего начальника Генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заману.По данным украинских СМИ, Замана был задержан в понедельник утром. Суть предъявленных ему обвинений пока неизвестна.Генерал покинул пост начальника Генштаба в 2014 году практически вместе со своим заместителем Юрием Думанским. Свое решение Думанский объяснил тем, что власти пытаются втянуть военных в гражданский конфликт. По его словам, это могло бы привести к гибели как военнослужащих, так и гражданских лиц. Тогда в министерстве обороны заявили, что Замана вместе со своим заместителем вводят в заблуждение личный состав ВСУ, который «четко выполняют свои задачи по предназначению».Согласно поступающим с Украины сообщениям, у подозреваемого в госизмене генерала проведены обыски. Сам он доставлен в военную прокуратуру.Напомним, Замана находился на должности начальника Генштаба с 2012 по 2014 год. С февраля по июль 2014-го был уполномоченным Верховной рады по контролю деятельностью министерства обороны.Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что комиссия экспертов на основании 988 (!) томов уголовного дела пришла к выводу о том, что гибели и ранения во время «революции достоинства» находятся в прямой причинной связи с деятельностью экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных, бывшего главы МВД Александра Захарченко и его подчиненных, экс-министра обороны Павла Лебедева, а также бывшего начальника Генштаба Владимира Заманы.