Военный эксперт назвал условия признания независимости ЛДНР Россией

Я считаю, что признание может состояться, если события перейдут в такую фазу развития, как в августе 2008 года (в Южной Осетии, - прим. «ВО»). Пока же Россия намерена действовать в рамках Минских соглашений. Но если всё же ситуация сведётся к массированной агрессии со стороны Украины в союзе с западными странами против ДНР и ЛНР, то в этом случае Россия будет вынуждена признать их в качестве независимых государств и взять их под свою защиту, как это было в случае с Южной Осетией и Абхазией.

Он будет тяжёлым, этот сценарий, но всё-таки, полагаю, мы к нему придём по той простой причине, что ни Киев, ни США не желают, чтобы выполнялись Минские соглашения, и при этом обвиняют Россию, которая даже не является стороной выполнения договорённостей и не является стороной конфликта.

В связи с очередным диверсионно-террористическим актом в Донецкой народной республике (подрыв автомобиля в Макеевке), а также в связи с явным повышением уровня активности украинских силовиков вдоль линии соприкосновения, актуализируется вопрос: сколько же всё это будет продолжаться?Этот вопрос, на самом деле, актуален уже более 4-х лет – с того самого момента, когда украинские ставленники Запада развязали гражданскую войну в стране. И сегодня, когда до выборов на Украине остаётся чуть более месяца, совершенно нет уверенности в том, что и после 31 марта в этой стране что-то кардинальным образом изменится в лучшую сторону.Есть ли у России действенный инструмент, способный поставить точку в том беспределе, который позволяет себе Киев? Может ли этим рычагом являться признание Москвой независимости ДНР и ЛНР? На эти вопросы «Военное обозрение» попросило ответить члена Ассоциации военных политологов, представителя экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева.По словам Александра Перенджиева, Москва может пойти на признание независимости народных республик Донбасса в том случае, когда иного выхода для спасения жизней проживающих на этой территории людей не останется.Военный эксперт:По мнению Александра Перенджиева, «к этому сценарию всё сегодня и идёт».Эксперт: