В России создали новый пеленгационный комплекс

Он позволяет решить проблемы анализа электромагнитной обстановки, поиска источников радиопомех и упростит задачу обеспечения устойчивой работы радиоэлектронных средств

Новейший пеленгационный комплекс, способный обнаруживать источник радиопомех и обеспечивать тем самым стабильную работу радиоэлектронных средств, успешно прошел очередной этап испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна РТИ.По информации, представленной пресс-службой РТИ, специалисты концерна завершили натурные испытания новейшего пеленгационного комплекса. Комплекс позволяет проводить анализ электромагнитной обстановки на фоне излучения мощного радиопередающего устройства, устанавливать факты воздействия радиопомех, определять их характеристики и местоположение. В РТИ подчеркнули, что это первое устройство подобного рода, создаваемое в России.- сказали в концерне.Разработка специалистов РТИ обеспечит устойчивую работу радаров, вычленяя источники радиопомех, которые могут искажать полученную информацию. Отмечается, что разработанный комплекс может применяться как в военной, так и в гражданской сфере, например для защиты научных радаров Российской академии наук от помех.