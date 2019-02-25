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В России создали новый пеленгационный комплекс

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Новейший пеленгационный комплекс, способный обнаруживать источник радиопомех и обеспечивать тем самым стабильную работу радиоэлектронных средств, успешно прошел очередной этап испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна РТИ.

В России создали новый пеленгационный комплекс



По информации, представленной пресс-службой РТИ, специалисты концерна завершили натурные испытания новейшего пеленгационного комплекса. Комплекс позволяет проводить анализ электромагнитной обстановки на фоне излучения мощного радиопередающего устройства, устанавливать факты воздействия радиопомех, определять их характеристики и местоположение. В РТИ подчеркнули, что это первое устройство подобного рода, создаваемое в России.

Он позволяет решить проблемы анализа электромагнитной обстановки, поиска источников радиопомех и упростит задачу обеспечения устойчивой работы радиоэлектронных средств
- сказали в концерне.

Разработка специалистов РТИ обеспечит устойчивую работу радаров, вычленяя источники радиопомех, которые могут искажать полученную информацию. Отмечается, что разработанный комплекс может применяться как в военной, так и в гражданской сфере, например для защиты научных радаров Российской академии наук от помех.
Использованы фотографии:
РТИ
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