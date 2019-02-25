Два генерала ВВ МВД осуждены за взятки и мошенничество

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил двух генералов ВВ МВД РФ и капитана запаса ВС России к длительному заключению в колонии строго режима.Бывший начальник штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД генерал-майор Андрей Головацкий, бывший замкомандующего Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД РФ генерал-лейтенант Леонид Кривонос и капитан запаса ВС РФ Вадим Зуев были приговорены к восьми с половиной годам, девяти с половиной годам и семи с половиной годам колонии строго режима соответсвенно.Ростовский военный суд признал офицеров виновными в нескольких эпизодах получения взяток в размере до 250 тыс. рублей и мошенничестве в составе ОПГ.По сообщению представителя прокуратуры Южного военного округа, Головацкий, Зуев и Кривонос за деньги продлевали контракты военнослужащим, оформляли переводы на новые места службы, а также способствовали поступлению на военную службу в обход действующему порядку. В ходе судебного процесса офицеры свою вину не признали.Также экс-начальник штаба был оштрафован на 430 тыс. рублей, а бывший замкомандущего Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД на 500 тыс. рублей.Уголовное дело в отношении Зуева, Кривоноса и Головацкого было возбуждено еще в 2015 году, все трое были арестованы годом позднее и содержались под стражей. На момент 2015 года силовая структура носила название Внутренних войск МВД РФ. В 2016 году она превратилась в Росгвардию в результате известной реформы.