СБУ возбудила уголовные дела против еще семерых российских военных
На Украине возбудили уголовные дела против семи российских военных, которые по мнению Киева причастны "к незаконному захвату украинских моряков". Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook
Служба безопасности Украины (СБУ) по Одесской области возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих в связи с незаконным задержанием украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года. Российские военнослужащие подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и частью 2 статьи 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" УК Украины.
Подозрения объявили командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову, командующему Черноморским флотом Александру Моисееву, а также пяти пограничникам ФСБ в Крыму.
Ранее на Украине уже объявили в розыск восемь россиян, причастных к задержанию украинских моряков, в том числе заместителя главы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева.
Служба безопасности Украины (СБУ) по Одесской области возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих в связи с незаконным задержанием украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года. Российские военнослужащие подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и частью 2 статьи 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" УК Украины.
Подозрения объявили командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову, командующему Черноморским флотом Александру Моисееву, а также пяти пограничникам ФСБ в Крыму.
Ранее на Украине уже объявили в розыск восемь россиян, причастных к задержанию украинских моряков, в том числе заместителя главы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева.
- Использованы фотографии:
- ФСБ РФ
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