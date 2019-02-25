В Сети появилось фото новой модификации «Абрамса»

Эта версия исправляет многие проблемы пространства, веса и мощности, которые были выявлены во время операции в Ираке. Она станет основополагающим вариантом для всех будущих дополнительных обновлений,

Ресурс Defence blog опубликовал фотографию модернизированного американского танка Abrams M1A2C, снабженного системой активной защиты Trophy HV. Фотография была сделана в ангаре, расположенном на испытательном полигоне в Юме (Yuma).M1A2C (также известный как M1A2 SEPv3) является новейшей модификацией танка Abrams.говорится в материале.По словам специалистов, улучшения сфокусированы на увеличении запаса электроэнергии, системах управления машиной, интегрированной защите от самодельных взрывных устройств, новом вспомогательном блоке питания, а также встроенном тренажере для подготовки военнослужащих.Кроме того, повышена живучесть танка: система Trophy позволяет улучшить защиту от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.Сообщается, что в производстве системы активной защиты Trophy, разработанной в Израиле, будут задействованы компании General Dynamics Land Systems, Leonardo DRS и Rafael Advanced Defense Systems.В публикации M1A2Cv3 назван самым надежным танком в истории Соединенных Штатов. До недавнего времени компания General Dynamics проводила модернизации «Абрамсов» до уровня M1A2 SEPv2.