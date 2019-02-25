В Сети появилось фото новой модификации «Абрамса»
Ресурс Defence blog опубликовал фотографию модернизированного американского танка Abrams M1A2C, снабженного системой активной защиты Trophy HV. Фотография была сделана в ангаре, расположенном на испытательном полигоне в Юме (Yuma).
M1A2C (также известный как M1A2 SEPv3) является новейшей модификацией танка Abrams.
По словам специалистов, улучшения сфокусированы на увеличении запаса электроэнергии, системах управления машиной, интегрированной защите от самодельных взрывных устройств, новом вспомогательном блоке питания, а также встроенном тренажере для подготовки военнослужащих.
Кроме того, повышена живучесть танка: система Trophy позволяет улучшить защиту от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.
Сообщается, что в производстве системы активной защиты Trophy, разработанной в Израиле, будут задействованы компании General Dynamics Land Systems, Leonardo DRS и Rafael Advanced Defense Systems.
В публикации M1A2Cv3 назван самым надежным танком в истории Соединенных Штатов. До недавнего времени компания General Dynamics проводила модернизации «Абрамсов» до уровня M1A2 SEPv2.
M1A2C (также известный как M1A2 SEPv3) является новейшей модификацией танка Abrams.
Эта версия исправляет многие проблемы пространства, веса и мощности, которые были выявлены во время операции в Ираке. Она станет основополагающим вариантом для всех будущих дополнительных обновлений,говорится в материале.
По словам специалистов, улучшения сфокусированы на увеличении запаса электроэнергии, системах управления машиной, интегрированной защите от самодельных взрывных устройств, новом вспомогательном блоке питания, а также встроенном тренажере для подготовки военнослужащих.
Кроме того, повышена живучесть танка: система Trophy позволяет улучшить защиту от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.
Сообщается, что в производстве системы активной защиты Trophy, разработанной в Израиле, будут задействованы компании General Dynamics Land Systems, Leonardo DRS и Rafael Advanced Defense Systems.
В публикации M1A2Cv3 назван самым надежным танком в истории Соединенных Штатов. До недавнего времени компания General Dynamics проводила модернизации «Абрамсов» до уровня M1A2 SEPv2.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/lfx
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