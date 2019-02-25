В Кремле отреагировали на сюжет Киселёва о целях для "Цирконов" в США
Пресс-секретарь президента России прокомментировал эфир телеканала «Россия-1», где Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» представил возможные цели для российских ракет «Циркон», включив в число этих целей и здание Пентагона.
Напомним, что в программе телеведущий отметил возможность подхода российских подводных лодок на расстояние примерно 400 км от американского побережья. В таком случае «Цирконы» смогут достичь командных центров США за считанные минуты.
По словам Дмитрия Пескова, которые приводит "Интерфакс", нужно обращать внимание на речь президента России. А президент Владимир Путин, как отметил глава пресс-службы Кремля, не назвал ни одного географического пункта.
По словам Пескова, Путин сообщил, что Россия может нацелить ракеты не только на пусковые установки, которые угрожают России, но и на территории, где располагаются командные центры – те центры, в которых принимаются решения по ракетным пускам. Никаких конкретных объектов он не называл.
Само заявление Дмитрия Киселёва в программе «Вести недели» вызвало за рубежом не меньший ажиотаж, нежели его же материал о «ядерном пепле». Тогда программу с таким сюжетом назвали «доказательством милитаристских идей Кремля, мнение которого телеведущий Киселёв выражает». Сам Дмитрий Киселёв тот свой сюжет охарактеризовал как материал о возможности российского неотвратимого ответа и послании тем, кто не понимает, какую угрозу всему миру несёт фактический отказ от контроля над ядерными вооружениями, его распространение в обход договорённостей.
Напомним, что в программе телеведущий отметил возможность подхода российских подводных лодок на расстояние примерно 400 км от американского побережья. В таком случае «Цирконы» смогут достичь командных центров США за считанные минуты.
По словам Дмитрия Пескова, которые приводит "Интерфакс", нужно обращать внимание на речь президента России. А президент Владимир Путин, как отметил глава пресс-службы Кремля, не назвал ни одного географического пункта.
По словам Пескова, Путин сообщил, что Россия может нацелить ракеты не только на пусковые установки, которые угрожают России, но и на территории, где располагаются командные центры – те центры, в которых принимаются решения по ракетным пускам. Никаких конкретных объектов он не называл.
Само заявление Дмитрия Киселёва в программе «Вести недели» вызвало за рубежом не меньший ажиотаж, нежели его же материал о «ядерном пепле». Тогда программу с таким сюжетом назвали «доказательством милитаристских идей Кремля, мнение которого телеведущий Киселёв выражает». Сам Дмитрий Киселёв тот свой сюжет охарактеризовал как материал о возможности российского неотвратимого ответа и послании тем, кто не понимает, какую угрозу всему миру несёт фактический отказ от контроля над ядерными вооружениями, его распространение в обход договорённостей.
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- Россия 1
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