Ошибки, которые исправить не суждено. Невыполненные обещания Порошенко

«Сегодня стабилизирована экономика, и есть условия, в том числе экономические, чтобы мы, помимо решения сверхсложного и приоритетного задания борьбы с «российским агрессором» и построения армии, перешли ко второму и не менее важному заданию — борьбе с бедностью».

Правление Петра Порошенко близится к логическому завершению. Насколько продуктивным оно оказалось для страны и для самих украинцев, можно сказать, сопоставив обещания Петра Алексеевича 2014 года с реальными делами.Если абстрагироваться от открытой русофобии, которой на протяжении всех пяти лет была пропитана политика действующего режима, предполагалось, что реформы президента приведут Украину к европейской интеграции, экономическому процветанию и благополучию. Однако дальше громких заявлений дело, мягко говоря, не пошло. Уровень жизни на Украине остается на запредельно низком уровне, а граждане теперь вынуждены надеяться, что предшествующие выборы должны кардинально изменить ситуацию в стране.В 2014 году в условиях предвыборной программы будущий гарант украинской конституции не скупился на обещания, и его старания были вознаграждены оказанным доверием населения – в мае он одержал оглушительную победу на внеочередных выборах, а в следующем месяце официально вступил в должность президента.После того как Порошенко заполучил вожделенное президентское кресло, он редко утруждал себя объективными отчетами перед гражданами, всецело сосредоточившись на поклонах перед Западом, выпрашивая у «равноправных» партнеров помощи для борьбы с «российской агрессией».Вот лишь некоторые обещания, которые так и остались словами, брошенными на ветер.Главное обещание, на которое возлагало надежды украинское общество, связано с вооруженным конфликтом на Донбассе. Боевые действия Порошенко обещал прекратить. Дословно из уст Петра Алексеевича это звучало следующим образом: «Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции».В результате «считанные часы и месяцы» превратились в годы: официально АТО завершилась только в конце апреля 2018 г., но на смену ей сразу пришла операция объединенных сил под руководством генерала Наева. По данным украинского Генштаба, в период с 2014 по 2017 гг. на Юго-востоке погибло свыше 10 тысяч военнослужащих ВСУ, а количество раненых перевалило за 25 тысяч.Не менее известное изречение господина Порошенко, которое будущий президент еще попросил записать, видимо, чтобы увековечить сей факт лжи.Проблема заработной платы для военнослужащих остается до сих пор темой животрепещущей, несмотря на то, что срок Петра Алексеевича подходит к концу. В 2017-2018 г. средний заработок в зоне боевых действий составил чуть больше 9 тысяч гривен, а летом прошлого года украинский министр обороны Полторак сообщил, что ухудшение материального положения спровоцировало добровольное увольнение более 10 тысяч военнослужащих. По словам украинского министра, еще почти 20 тысяч готовы покинуть ряды ВСУ.Евроинтеграция являлась одной из приоритетной составляющей в программе Порошенко.Но кроме подписания в 2014 году Киевом экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, других достижений в этой сфере достигнуто не было. Экспорт из Украины в страны Евросоюза сократился, несмотря на доступность европейского рынка для украинских товаров. Украинские чиновники ввиду определенных причин публично не признают провалы евроинтеграционной политики, не озвучивают в эфире минусы для экономики, вызванные потерей российского рынка.То же самое касается и «победного безвиза», который «впарили» украинцам в июне 2017 г. как очередной успех пана Порошенко. По сути, украинцы получили доступ на территорию Евросоюза в течение 90 дней раз в полгода для туристических или предпринимательских целей. Вот только права на работу или учебу этим режимом не предусмотрено.К тому же в декабре прошлого года Европейская комиссия выразила опасение, что Украина может быть лишена имеющихся преференций. В ЕК таким образом отреагировали на наплевательское отношение Киева ко своим обязательствам в области борьбы с коррупцией (что также многое говорит об обещаниях Порошенко в этой области) и нелегальной миграцией.Примерно через полтора месяца после избрания украинский президент объявил о предпродажной подготовке своей бизнес-империи.При этом украинский лидер добавил, что намерен добиваться соответствующего решения от своего окружения, представители которого весьма успешно совмещают предпринимательскую деятельность и политические интересы.Но близится конец февраля 2019 г., а главный актив Порошенко по-прежнему не продан и проносит дивиденды его хозяину (вероятно, благодаря которым компания имеет возможность организовывать закрытые вечеринки в сотни тысяч долларов, как, например, в селе Лесники под Киевом прошлой осенью).При этом глава государства, отвечая на неудобные вопросы журналистов о своем бизнесе, неоднократно говорил, что вместо продажи передал «Рошен» в управление банкирам из династии Ротшильдов (так называемый слепой траст). Но никаких документов в поддержку заверениям Порошенко и его юристам пока нет. Как говорится, ничего личного, бизнес есть бизнес.Со свободой слова на Украине все так же тяжело, особенно если смысл этих слов напрямую противоречит убеждениям президента, а также мнению его политической свиты.Правление Порошенко запомнится рекордным числом по преследованиям журналистской братии, имевшей смелость распространять альтернативную точку зрения. В стране периодически заводятся уголовные дела в отношении журналистов: начиная от корреспондентов и заканчивая главными редакторами, которым вменяют госизмену. В черном списке находятся руководитель издания РИА « Новости Украина» Кирилл Вышинский, журналист Руслан Коцаба, житомирский журналист Василий Муравицкий, запорожский журналист Павел Волков и другие.Отдельной историей, заслуживающей внимания, является давление со стороны украинских силовиков и националистов, которые периодически наведываются с визитом «вежливости» к неугодным для украинской власти масс-медиа. Наверное, поэтому до сих пор остаются безнаказанными лица, организовавшие поджог телеканала «Интер», осуществившие атаки на сотрудников «News One».Предполагается, что Порошенко за все время не прикладывал абсолютно никаких усилий для повышения уровня жизни собственных граждан. Более того, способствовал ухудшению благосостояния населения на фоне сотрудничества с МВФ, о чем свидетельствует повышение коммунальных платежей и замораживание социальных выплат гражданам.О повышении пенсий или зарплат говорить не приходится. Хотя… Никто не мешает Порошенко опять заняться популизмом и пытаться повысить политический рейтинг за месяц до выборов.Буквально сегодня президент вспомнил о состоянии украинцев и уровне экономики. Разумеется, не упомянуть «российского агрессора» Порошенко просто не мог – жители должны четко знать виновника их страданий:За время правления господина Порошенко Россия позиционировалась в соседней стране исключительно как главная причина всех бед и несчастий, в то время как единственно верным оправданием краха Украины и нищеты населения являлась бездумная политика Киева в лице Порошенко и его доверенных лиц.Список обещаний Порошенко далеко не полный, и в условиях уже сегодняшней предвыборной кампании он продолжает обрастать несуразными высказываниями и умозаключениями, в связи с чем может показаться, что история 2014 года вот-вот повторится. Остается надеяться, что украинский избиратель обладает твердой памятью и не даст одному и тому же человеку обмануть себя дважды.