Появилось фото Т-80 с «мешочной» защитой
В Сети появилось фото новой модификации российского танка Т-80БВМ, сообщает Российская газета.
Помимо динамической защиты «Реликт», расположенной на башне, танк оснащен новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.
До настоящего времени, подобная «мешочная» защита, являющаяся плодом сирийского опыта, применялась только на модернизированных танках Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, похоже, идет ее массовое распространение на все танки ВС РФ.
Т-80БВМ – новейшая модернизация машины. Улучшения заключаются, в том числе в установке многоканального прицела «Сосна-У» (помимо прочего способен управлять выпущенной из ствола ракетой) и доработке автомата заряжания под бронебойные снаряды повышенного могущества. Кроме того, танк оснащен улучшенным двигателем, обновленными стабилизатором вооружения, аппаратурой связи и гусеницами. Башня прикрыта динамической защитой «Реликт», корпус – противокумулятивными экранами. В перспективе планируется установить КАЗ «Арена».
Напомним, в августе 2017 года «Уралвагонзавод» получил от Минобороны заказ на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Согласно контракту, поставка готовых изделий была распределена поровну на два года – по 31 единице в 2018 и 2019 годах.
Помимо динамической защиты «Реликт», расположенной на башне, танк оснащен новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.
До настоящего времени, подобная «мешочная» защита, являющаяся плодом сирийского опыта, применялась только на модернизированных танках Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, похоже, идет ее массовое распространение на все танки ВС РФ.
Т-80БВМ – новейшая модернизация машины. Улучшения заключаются, в том числе в установке многоканального прицела «Сосна-У» (помимо прочего способен управлять выпущенной из ствола ракетой) и доработке автомата заряжания под бронебойные снаряды повышенного могущества. Кроме того, танк оснащен улучшенным двигателем, обновленными стабилизатором вооружения, аппаратурой связи и гусеницами. Башня прикрыта динамической защитой «Реликт», корпус – противокумулятивными экранами. В перспективе планируется установить КАЗ «Арена».
Напомним, в августе 2017 года «Уралвагонзавод» получил от Минобороны заказ на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Согласно контракту, поставка готовых изделий была распределена поровну на два года – по 31 единице в 2018 и 2019 годах.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/o_gilvi
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