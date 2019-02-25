Генерал разъяснил готовность США взаимодействовать с РФ по Афганистану

По ряду направлений они (американцы) считают, что у России (СССР) есть чему поучиться. Но в то же время они зондируют, на что будет обращаться Москвой внимание в ходе консультаций по этому вопросу, потому что они, провозглашая сокращение своего военного присутствия, не хотят оставить пустоту. Не хотят оставить нишу, которую бы заполнила российская сторона.

Другого подхода, включая и другие направления взаимодействия, в том числе по Венесуэле, у нас нет, и быть не может. Сдержанно, с глубоким анализом и только на равных условиях.

Специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов (ранее был послом России в этой стране) сегодня заявил о готовности США к сотрудничеству с Российской Федерацией по афганскому урегулированию. Такое заявление звучит фактически на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом о готовящемся выводе примерно половины американского военного контингента из Афганистана. По последним сведениям, командование войсками США планирует оставить в Афганистане до 2-х тысяч солдат и офицеров.В этой связи возникает вопрос, не является ли инициатива США о сотрудничестве с Москвой в вопросе афганского урегулирования провокацией – попыткой втянуть РФ в конфликт?Свой ответ на этот вопрос даётПо словам генерал-майора Михаила Макарука, в этом случае, вероятнее всего, Штаты пытаются воспользоваться тем советским опытом, который состоит в выводе военного контингента из Афганистана с минимальными потерями. Совсем недавно – 15 февраля – в России отметили 30-летие вывода воинов-интернационалистов из Афганистана.Михаил Макарук:По словам военного эксперта, Вашингтону крайне важно знать, на какие шаги готова пойти Москва в случае вывода американского контингента из Афганистана.Михаил Макарук также ответил на вопрос о том, на каких условиях РФ готова сотрудничать с США по Афганистану.По его словам, сейчас можно говорить только об одном: если это предлагаемое сотрудничество будет иметь признаки паритета, а не окажется каким-то давлением со стороны Вашингтоном.Генерал-майор Макарук: