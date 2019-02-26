Газовая геополитика и милитаризация Восточного Средиземноморья

Понятие Восточного Средиземноморья относится к той части Средиземного моря, которую можно отделить воображаемой линией, проведенной от самой южной точки Греции (мыс Матапан) до границы между Ливией и Египтом, в том числе Эгейское море, проливы Босфор и Дарданеллы, Крит, Кипр и Суэцкий канал.В 2009 году в исключительной экономической зоне Израиля были открыты запасы природного газа. Вскоре такие же залежи были найдены в исключительных экономических зонах Египта и Кипра и была обозначена вероятность нахождения больших объемов газа в патримониальных водах Ливии и Сирии.После этого отношения между странами в регионе изменились. Новая переменная дестабилизировала и так непростую ситуацию в регионе.Эгейское море – это единственный путь из Средиземного моря в турецкие проливы, которые, в свою очередь, ведут в Черное море. Эгейское море было регионом непрекращающегося конфликта интересов между Грецией и Турцией с конца Первой мировой войны, когда Эгейские острова были переданы под греческий суверенитет.Сегодня Греция настаивает на расширении территориальных вод (и воздушного пространства) с 6 до 12 морских миль от побережья, однако Турция отказывается заключить такое соглашение, поскольку это бы для нее затруднило доступ к международным водам (см. рисунок). Это стало причиной двустороннего спора, в который другие акторы, включая Россию и США, избегают вмешиваться.Текущая ситуация всех устраивает: Анкара и Афины самостоятельно сдерживают друг друга и не разрешают «национализировать» проход из Средиземного в Черное море. Кроме того, ни одна из стран не готова инициировать конфликт, поскольку оба государства состоят в НАТО.Открытие новых запасов газа не могло остаться незамеченным для Штатов и России – крупнейших поставщиков топлива в мире. США столкнулись с конфликтом интересов: с одной стороны, Вашингтон активно поддерживает экономическое развитие Ближнего Востока, поддерживая свое влияние в регионе, с другой — разработка новых газовых месторождений может навредить американской индустрии сжиженного природного газа (СПГ).Россия попыталась войти на энергетический рынок Израиля с помощью государственной компании «Газпром», однако не выиграла тендер, несмотря на то, что ее предложение было самым выгодным. Развитие энергетической промышленности на Ближнем Востоке может в будущем снизить популярность российского топлива в Европе. Следовательно, Москва будет пытаться либо принять участие в процессе и что-то с этого поиметь, либо всячески ему препятствовать.Первым (и основным) последствием сложившейся ситуации стало наращивание военного присутствия в указанном регионе. Египет, Греция, Израиль и Турция оказались вынуждены развивать свой военный потенциал, особенно на море и в воздухе.Сравнительный анализ оборонных бюджетов этих государств позволяет сделать следующие выводы:— турецкий флот – самый сильный в регионе. Турция модернизирует и развивает его, намереваясь снизить иностранное влияние в этой сфере;— за последние годы Израиль расширил свои возможности по отражению угроз. Программы по приобретению у Германии четырех корветов типа «Саар-6» и четырех подводных лодок «Дольфин» сделают Израиль влиятельным игроком в Средиземном море;— по всем показателям греческий флот уступает своему главному сопернику, Турции, как в Эгейском, так и в Средиземном море. Экономический кризис в Греции не позволит ей изменить ситуацию в ближайшее время;— Египет также предпринял меры по усилению флота: в 2016 году он приобрел у Франции два десантных вертолетоносца класса «Мистраль», а также 56 российских кораблей, 57 французских линейных корабля и 4 немецкие подлодки.Расстановка сил в воздушном пространстве более сбалансирована, но Израиль все же лидирует – не столько по количеству боевых самолетов, сколько по из технологическому уровню и классности пилотов.Военно-воздушные силы Турции также имеют богатый боевой опыт. В ближайшем будущем Анкара получит 100 истребителей F-35, в том числе, возможно, самую новую их модификацию – F-35B.Силы Франции и Великобритании находятся в регионе на своих постоянных позициях. В восточной части Средиземного моря постоянно находятся французские корабли, готовые в любой момент войти в их «зону интересов», а на острове Крит располагаются британские базы Акротири и Декелия.Североатлантический альянс регулярно проводит учения в регионе. С 25 февраля по 9 марта в Средиземном море проходят учения Dynamic Manta.Именно здесь пересекаются интересы супердержав. Соединенные Штаты называют сдерживание Китая и России одной из своих стратегических целей. Хотя некоторые неожиданные меры вроде внезапного вывода американских войск из Сирии затрудняют оценку американской стратегии в регионе, в целом все указывает на то, что президент Трамп, как и его предшественник Обама, не очень хочет удерживать (не говоря уже о наращивании) большое количество сил и средств в Средиземном море и на Ближнем Востоке.Деятельность Российской Федерации в регионе направлена скорее на достижение преимущества в борьбе за право поставлять природный газ в Европу, нежели на получение прямой выгоды. Сирийский конфликт позволил Москве расширить свое влияние в регионе и контролировать происходящее в Суэцком канале и Черном море.В октябре 2016 года появилась информация о создании российской военной базы в Египте, которая была вскоре опровергнута. Тем не менее, нельзя исключать, что Москва и Каир все же обсудили эту тему и оставили такую возможность открытой.Заметно и присутствие Китая в регионе, хотя сейчас оно не имеет военной природы. Пекин работает над укреплением коммерческих отношений с крупными ближневосточными компания, что вызывает некоторое подозрение у Запада. Китайские предприниматели уже контролируют третий по значимости турецкий порт Кумпорт возле Стамбула, порт Пирей в Греции и израильский порт Хайфа. Также China Harbour Engineering развивает крупнейший торговый порт Израиля – Ашдод.Несмотря на то, что разработка новых газовых месторождений находится на начальном этапе, в регионе уже сложились два альянса: Греция, Кипр, Израиль и Египет, которые хотят капитализировать свои ресурсы, и Турция с Турецкой Республикой Северного Кипра. Евросоюз напрямую заинтересован в поставках газа из Средиземного моря, а США уже неоднократно выражал поддержку первой группе стран, оставляя Турцию и ТРСК на произвол судьбы.Такое развитие событий может рано или поздно побудить Турцию к применению силы, поскольку она знает, что на море у нее нет соперников. Возрастет угроза эпизодических столкновений и демонстраций силы между государствами, и однажды это может выйти из-под контроля.Тогда западные правительства, в частности, Италия, Франция, Великобритания и США, могут вмешаться в происходящее силовыми методами.Сирия и Ливия по ряду причин оказались вне этой гонки за ресурсами. Однако разногласия между Ливией и Израилем касательно их исключительных экономических зон уже становились причиной конфликта между двумя странами.Главным приоритетом России в регионе остается стабильность как минимум потому, что в Сирии расположена российская военная база. Это может заставить Москву принимать важные геополитические решения, жертвуя экономической выгодой. Тем не менее, намерение России остаться основным поставщиком газа в Европу нельзя назвать второстепенной задачей. Когда перспектива продажи средиземноморского газа европейским странам станет реальной, Россия попытается замедлить этот процесс, в чем она, возможно, будет полагаться на содействие Турции.Китай захочет расширять свое экономическое влияние в регионе, а активная торговля невозможна в условиях нестабильной обстановки. Возможно, Пекин сочтет уместным нарастить свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье, что может стать новым сценарием конфликта супердержав.