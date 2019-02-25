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Россия передала Таджикистану безвозмездно партию военной продукции

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Россия поставила Таджикистану партию продукции военного назначения, в том числе радиолокационные станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Россия передала Таджикистану безвозмездно партию военной продукции

Радиолокационный комплекс 5Н87 архивное фото



Согласно опубликованной информации, Россия безвозмездно передала Таджикистану военное имущество на сумму более 9 млн долларов США (603 млн руб.), которое включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов и выдачи целеуказания комплексам ПВО армии Таджикистана. Поставка произведена в рамках программы модернизации таджикских вооруженных сил с целью повышения боеспособности союзника России в Центрально-Азиатском регионе.

В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи
- говорится в сообщении пресс-службы.

В российском военном ведомстве отметили, что поставленное вооружение повысит оборонный потенциал вооруженных сил Таджикистана и будет способствовать защите воздушного пространства государства от любых проявлений террористической опасности. При этом номенклатура и количество поставленной техники для ПВО Таджикистана не называется.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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