Россия передала Таджикистану безвозмездно партию военной продукции

Радиолокационный комплекс 5Н87 архивное фото

В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи

Россия поставила Таджикистану партию продукции военного назначения, в том числе радиолокационные станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Согласно опубликованной информации, Россия безвозмездно передала Таджикистану военное имущество на сумму более 9 млн долларов США (603 млн руб.), которое включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов и выдачи целеуказания комплексам ПВО армии Таджикистана. Поставка произведена в рамках программы модернизации таджикских вооруженных сил с целью повышения боеспособности союзника России в Центрально-Азиатском регионе.- говорится в сообщении пресс-службы.В российском военном ведомстве отметили, что поставленное вооружение повысит оборонный потенциал вооруженных сил Таджикистана и будет способствовать защите воздушного пространства государства от любых проявлений террористической опасности. При этом номенклатура и количество поставленной техники для ПВО Таджикистана не называется.