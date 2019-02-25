Порошенко рассказал о желаемой работе после своего президентства

После президентской каденции или каденций для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю: быть депутатом Европейского парламента от Украины.

Он (Порошенко) сидит на мешке с деньгами. Надо ещё – позвонил, напечатали – раздали.

Президента Украины спросили о том, какую бы работу он выбрал после окончания срока своего президентства. Пётр Порошенко дал понять, что один президентский срок пределом для себя не считает, несмотря на низкий уровень доверия со стороны населения. Президентский срок Порошенко назвал «каденцией».Из заявления главы украинского государства:При этом Порошенко добавил, что предварительно Украине необходимо стать членом ЕС, что он (Порошенко) и собирается сделать в течение своей «следующей каденции».Между тем, свежий социологический опрос на Украине показал, что в качестве лидера предвыборной гонки закрепился Владимир Зеленский.По данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4% украинцев. На втором месте – Порошенко с результатом примерно в 18% (недавно было чуть больше 11). На третье место опустилась Юлия Тимошенко, которая ещё несколько недель назад рейтинг возглавляла. У неё менее 14 процентов. Вслед за Тимошенко идёт Юрий Бойко примерно с 11%.Тем временем, многие считают, что рейтинги являются в большей степени подтасовкой, имеющей мало общего с действительностью - по крайней мере, в отношении "роста" уровня одобрения Порошенко. Так, по словам небезызвестного украинского политики Ильи Кивы, Порошенко сам может «нарисовать» себе уровень поддержки и даже результаты выборов, осуществив подкуп избирателей.Кива: