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Израиль объявил о начале учений ВВС на Ближнем Востоке

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ВВС Израиля начинают полномасштабные учения на Ближнем Востоке, сообщают израильские СМИ.

Израиль объявил о начале учений ВВС на Ближнем Востоке



  В учениях примут участие 30 самолетов F-16C из 101,110,115 и 117 эскадрилий, 10 самолетов F-16D из 105 и 109 эскадрилий, более 20 истребителей F-15B/D из 106 и 133 эскадрилий, а также 6 истребителей F-35I (Adir) из 140 эскадрильи.

  Учения проводятся с целью повышения квалификации израильских пилотов и для отработки действий в реальном воздушном бою. Также отмечено, что истребители модификаций F-15 и F-16 не будут принимать участие в учениях. Некоторые пилоты F-15 во время маневров в в воздухе будут пилотировать истребители F-15B/D.  

В ходе учений ВВС ЦАХАЛ каждому пилоту будет отдан приказ вести огонь по объектам условного противника боевыми ракетами. Предусмотрено и применение ракет класса «воздух-воздух» - по аэромишеням.

Учения начинаются на фоне подготовки визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву. Глава израильского кабмина покажет Владимиру Путину карту с нанесёнными на неё объектами Ирана в Сирии. По крайней мере, именно так всё описывает сам Нетаньяху.

В этой связи ближневосточные СМИ опубликовали материалы, в которых приводятся доводы о возможных ударах самолётов ВВС Израиля по объектам за пределами воздушного пространства этой страны. Отмечено, что сам термин "учения ВВС Израиля на Ближнем Востоке" выглядит расплывчато. А конкретизировать будущий ход маневров не в правилах пресс-службы ЦАХАЛ
Использованы фотографии:
nziv.net
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