Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка

На сегодняшний день армия Франции насчитывает порядка 220 танков, у Великобритании — около 200, примерно 300 в Германии. И есть ли необходимость нам делать 5 тысяч «Армат»? 200 сделаем и хватит.

Зачем «наводнять» «Арматами» или «Бумерангами» все Вооруженные силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит.





Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации,