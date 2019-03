Семейство лёгких бронемашин EVEN ELC (Франция)

Опытный образец EVEN ELC с четырьмя безоткатными орудиями



Опытная машина на полигоне



Разные способы заряжания безоткаток



Опытный легкий танк с 90-мм пушкой и пулеметом



Один из сохранившихся прототипов с 90-мм пушкой



Танк ELC с двумя 30-мм пушками. На заднем плане - машина с 90-мм орудием



Музейный образец



Два варианта самоходного противотанкового ракетного комплекса

С 1950 года военное ведомство Франции и несколько ведущих оборонных предприятий вели работы по теме перспективной легкой бронетехники для десантных частей. Планировалось разработать машину массой не более 6-8 т, пригодную для перевозки военно-транспортными самолетами и способную бороться с танками противника. К середине десятилетия были представлены несколько проектов такого рода, в том числе и весьма смелые разработки. Так, один из участников программы за несколько лет разработал целую линейку бронетехники под общим названием EVEN ELC.Работы по тематике машин огневой поддержки для десанта стартовали в 1950 году, и в течение нескольких первых лет в основном не выходили за пределы теории. К программе присоединились ведущие производители военной техники, и вскоре начали появляться первые реальные предложения. К концу 1954 года инженеры и армия изучили некоторое число технических предложений и выбрали наиболее интересные. Это позволило перейти к новой стадии работ, которую оформили как отдельную программу.В декабре 1954-го состоялся старт программы Engin Léger de Combat («Легкая боевая машина») и начался официальный конкурс на разработку перспективной техники. Одним из участников программы стало предприятие Brunon-Valette (также известно как EVEN). Оно предложило весьма оригинальный подход к созданию бронетехники для десанта. Военным представили универсальное гусеничное бронированное шасси, на котором можно было монтировать боевые модули с разным вооружением.Учитывая ограничения по массе, конструкторы EVEN отказались от мощного бронирования. Корпус и башни должны были защищать только от пуль и осколков. Главной защитой такой бронемашины должны были стать скорость, проходимость и маневренность. Заказчику последовательно предложили несколько вариантов комплекса вооружения, включавших как автоматические пушки, так и безоткатные орудия. Такая «модульность» могла дать проекту конкурентные преимущества.«Модульные» боевые отделения имели схожую архитектуру – их строили по схеме т.н. качающейся башни. Конструкция верхней подвижной части башни зависела от типа вооружения. По этой причине разные образцы ELC от EVEN должны были внешне отличаться друг от друга. В общей сложности компания EVEN предложила армии и испытала на полигоне четыре варианта своей легкой бронемашины.Унифицированное шасси для EVEN ELC имело сварной корпус из стальных листов толщиной не более 25-30 мм, способный выдержать пули и осколки. Лобовая проекция прикрывалась парой наклонных листов. На верхней детали справа – в нарушение французских традиций компоновки – предусматривалась невысокая рубка для механика-водителя. На горизонтальной крыше имелся погон для башни, на вертикальных бортах находились элементы подвески. Корпус имел классическую компоновку: передний отсек вмещал пост управления и часть укладок боекомплекта, в центре поместили боевое отделение, в корме – силовой агрегат.В кормовом отсеке поместили двигатель марки SOFAM мощностью 150 л.с. и механическую трансмиссию. Ходовая часть включала по пять опорных катков на каждом борту. Использовалась подвеска с балансирами и вертикальными пружинами. Ведущие колеса поместили в корме. Верхняя ветвь гусеницы лежала на четырех роликах.Во всех случаях экипаж машины ELC состоял из двух человек. Механик-водитель находился внутри корпуса, под собственной рубкой. Перед рубкой помещалась откидная створка люка со смотровыми приборами. Командир, также выполнявший функции наводчика и/или заряжающего, находился в боевом отделении, разделенном между корпусом и башней. Все варианты башни оснащались собственным люком и перископами для командира.Длина бронемашины EVEN ELC по корпусу во всех случаях составляла 5,3 м, ширина – 2,15 м. Высота и боевая масса, в зависимости от типа башни, – 1,8 м и 7,4 т соответственно. Шасси должно было развивать скорость до 65-68 км/ч и иметь запас хода 350 км.Главной особенностью проекта ELC от EVEN была возможность использования четырех башен с разным оружием , способных решать отличающиеся боевые задачи. В конце февраля 1954 года компания-разработчик получила заказ на сборку опытной бронемашины с наиболее мощным вооружением для борьбы с танками и укреплениями противника. Строительство такого прототипа завершилось только летом 1955-го, и следующие несколько месяцев проводились испытания.На погоне корпуса устанавливалось поворотное основание башни цилиндрической формы; на нем находилась качающаяся часть с центральным люком и боковыми креплениями для вооружения. Этот вариант башни нес четыре безоткатных орудия калибра 120 мм – по два на каждом борту. Также имелись два пулемета AA-52 нормального калибра. Наведение вооружения осуществлялось поворотом башни и наклоном ее качающегося агрегата. Оружием управлял командир-наводчик.Изначально функции заряжающего выполнял водитель. Предлагалось разворачивать башню пушками назад, благодаря чему их казенники оказывались над люком водителя, и тот мог осуществить перезарядку. Затем появилась модификация орудия с отъемной каморой. Казенники двух пушек скреплялись в подвижный блок с вертикальной осью вращения. Командир со своего места мог развернуть такой блок и поместить в него новые снаряды. Для увеличения скорострельности командир-заряжающий мог работать за пределами машины, но это исключало стрельбу в движении.Разрабатывался вариант башни с автоматикой заряжания. В этом случае одна безоткатка с каждого борта заменялась магазином на 5 снарядов. От этого проекта отказались, так как выяснилось, что такая конструкция уступает исходной в огневой мощи, но превосходит ее по габаритам и массе.Испытания легкой бронемашины ELC с набором безоткатных орудий продолжалось до весны 1956 года. Затем военные пришли к выводу о бесперспективности такой техники и потребовали сосредоточить усилия на создании легких танков с традиционной артиллерией. В апреле 1956-го появился заказ на строительство двух вариантов легкого танка с разными боевыми отделениями и отличающимися вооружениями.Для легкого танка был создан боевой модуль с 90-мм гладкоствольной пушкой от бельгийской фирмы Mecar. Такая башня сохранила нижнюю часть предшественника, но получила новый качающийся агрегат увеличенных размеров. Последний имел прямоугольную в плане форму и отличался необычной компоновкой. 90-мм орудие установили непосредственно у правого борта башни. Пулемет AA-52 расположили слева, а в центре находился командир-наводчик. Кормовую нишу отдали под укладку для унитарных выстрелов.В период с 1956 по 1959 годы компания EVEN построила и передала на испытания пять машин с 90-мм пушками. Опытные образцы строились последовательно, и в конструкции каждой новой машины учитывался опыт испытаний предыдущих, что приводило к некоторым отличиям. По известным данным, основные проблемы были связаны с балансировкой качающейся части и распределением нагрузок. Несимметричная установка орудия неудачно передавала импульс отдачи, что негативно сказывалось на механизмах башни.В том же 1956 году разработали третий вариант башни с парой 30-мм автоматических пушек. Качающаяся часть башни повторяла конструкцию предыдущего боевого модуля, но теперь по бортам устанавливались малокалиберные орудия Hispano-Suiza HS-825. Под изогнутым лобовым листом находилось сразу два пулемета. Рабочее место командира-наводчика осталось в центре башни, между вооружениями. Корма вмещала боекомплект и средства его подачи к вооружению.Было построено несколько опытных машин с 30-мм пушками. Испытания, проводившиеся в конце пятидесятых годов, показали, что такая техника имеет достаточную огневую мощь и может бороться с бронемашинами или некоторыми сооружениями. Однако боекомплект оказался недостаточным для длительной стрельбы очередями. Для решения этой проблемы разработали вариант башни с двумя пушками калибра 20 мм, однако он так и остался на бумаге.Шасси от Brunon-Valette могло стать носителем противотанкового ракетного комплекса. В этом случае на погон устанавливалась более крупная поворотная башня Nord-Aviation Na2 без качающегося агрегата. На ее лобовой части имелось остекление большой площади для использования аппаратуры управления ракетами. На бортах расположили пусковые установки для управляемых ракет. Предлагались два варианта установок. Один обеспечивал транспортировку и запуск двух ракет SS.11, другой – одной ракеты SS.11 и пары менее крупных SS.12. Во всех случаях боеприпасы располагались на направляющих открыто и не имели никакой защиты.По некоторым данным, в носитель ПТРК переоборудовалось только одно шасси ELC, причем речь шла о макетном образце боевого модуля. Изделие Na2 прошло обкатку на имеющемся шасси, но стрельбовые испытания не проводились. По ряду причин, от дальнейших испытаний и доводки комплекса в имеющемся виде отказались. Впрочем, ракеты SS.11 и SS.12 не остались без самоходных носителей, которыми стали другие бронемашины.Компания EVEN построила первый опытный образец перспективной бронемашины своего семейства Engin Léger de Combat в 1955-56 годах. За несколько следующих лет были построены новые образцы с разной комплектацией, и их общая численность достигла десятка. Испытания техники разных типов проводились как последовательно, так и параллельно. Военные смогли изучить предлагаемые образцы и сделать выводы.Как уже отмечалось, все модификации машин EVEN ELC имели те или иные недостатки. Самоходная установка с 120-мм безоткатными орудиями была неудобна в эксплуатации и не могла получить приемлемые средства перезарядки. Легкий танк с 90-мм пушкой не показывал нужную точность и кучность. Спарка 30-мм пушек чрезмерно быстро расходовала боекомплект, а ракетный комплекс уступал альтернативным разработкам.Заказчик критиковал не только башни и вооружения, но и базовое шасси. Броня защищала только от пуль, а конструкция в целом не всегда справлялась с нагрузками при стрельбе, особенно при применении орудия большого калибра. Во всех случаях наблюдались проблемы с силовой установкой и ходовой частью.Таким образом, речь шла о целом семействе машин, объединяющих в себе не самое удачное шасси и проблемные боевые отделения со специфическим вооружением. Такая техника, ожидаемо, не представляла интереса для потенциального заказчика и ее перспективы оказались под вопросом.В 1961 году этот вопрос был окончательно решен. Программа Engin Léger de Combat не решила поставленные задачи и не оправдала затраченных усилий. По этой причине военное ведомство решило остановить ее. Это решение привело к закрытию проектов компании EVEN, а также к остановке работ по конкурирующему проекту от AMX. Вскоре появилось новое техническое задание на разработку легкой бронетехники для армии, и стартовала очередная программа.Во второй половине пятидесятых на предприятии Brunon-Valette было построено около десятка опытных образцов семейства ELC. Часть этих машин была разобрана за ненадобностью, но другие сохранились. Легкие машины с набором 120-мм безоткаток и противотанковыми ракетами, к сожалению, были утилизированы. Сохранились два легких танка с 90-мм пушками; один из них (из музея г. Сомюр) на ходу и регулярно участвует в военно-исторических мероприятиях. Также в Сомюре хранится EVEN ELC с парой 30-мм автоматических пушек.Целью проекта ELC от фирмы EVEN являлось создание перспективной боевой бронированной машины легкого класса, способной защитить десантные подразделения от танков противника. Инженерам удалось разработать и довести до испытаний достаточно интересные варианты таких бронемашин, но они имели разные недостатки и потому не представляли интереса для армии. Вся линейка EVEN ELC не пошла в серию. Этот факт, а также неудача конкурирующего проекта привели к отказу от программы ELC и к запуску новых работ.