Другой ленд-лиз. Валентин или Валентина? Лёгкий танк MК.III "Валентайн"

Дымовые гранатометы.

"Впервые немецкие солдаты столкнулись с фактом действительной помощи Англии, о которой так давно кричала русская пропаганда. Английские танки много хуже советских. Экипажи, которые немецкие солдаты взяли в плен, ругают "старые жестяные ящики, которые всучили им англичане".





1. Проходимость танков в зимних условиях хорошая, обеспечивается движение по мягкому снегу толщиной 50-60 см. Сцепление с грунтом хорошее, но при гололедице необходимы шпоры.



2.



3. Наблюдение в приборы и щели хорошее.



4. Моторная группа и трансмиссия работали хорошо до 150-200 часов, в дальнейшем наблюдается снижение мощности двигателя.



5. Броня хорошего качества.



Личный состав экипажей проходил специальную подготовку и танками владел удовлетворительно. Командный и технический состав танки знал слабо.



Большое неудобство создавало незнание экипажами элементов подготовки танков к зиме. В результате отсутствия необходимых утеплений, машины с трудом заводились на морозе и поэтому держались все время в горячем состоянии, что вело к большому расходу моторесурсов.



В бою с немецкими танками (20.12.1941 года) три «Валентайна» получили следующие повреждения: у одного 37-мм снарядом заклинило башню, у другого — пушку, третий получил пять попаданий в борт с дистанции 200-250 метров. В этом бою «Валентайны» подбили два средних немецких танка Т-III.



В целом, Мк.III — хорошая боевая машина с мощным вооружением, хорошей проходимостью, способная действовать против живой силы, укреплений и танков противника.



Отрицательные стороны:



1. Плохое сцепление гусениц с грунтом.



2. Большая уязвимость тележек подвески — при выходе из строя одного катка танк двигаться не может. К пушке нет осколочно-фугасных снарядов". "Опыт применения легких танков «Валентайн» показал:1. Проходимость танков в зимних условиях хорошая, обеспечивается движение по мягкому снегу толщиной 50-60 см. Сцепление с грунтом хорошее, но при гололедице необходимы шпоры.2. Оружие действовало безотказно, но были случаи недоката пушки (первые пять-шесть выстрелов), видимо из-за загустевания смазки. Оружие очень требовательно к смазке и уходу.3. Наблюдение в приборы и щели хорошее.4. Моторная группа и трансмиссия работали хорошо до 150-200 часов, в дальнейшем наблюдается снижение мощности двигателя.5. Броня хорошего качества.Личный состав экипажей проходил специальную подготовку и танками владел удовлетворительно. Командный и технический состав танки знал слабо.Большое неудобство создавало незнание экипажами элементов подготовки танков к зиме. В результате отсутствия необходимых утеплений, машины с трудом заводились на морозе и поэтому держались все время в горячем состоянии, что вело к большому расходу моторесурсов.В бою с немецкими танками (20.12.1941 года) три «Валентайна» получили следующие повреждения: у одного 37-мм снарядом заклинило башню, у другого — пушку, третий получил пять попаданий в борт с дистанции 200-250 метров. В этом бою «Валентайны» подбили два средних немецких танка Т-III.В целом, Мк.III — хорошая боевая машина с мощным вооружением, хорошей проходимостью, способная действовать против живой силы, укреплений и танков противника.Отрицательные стороны:1. Плохое сцепление гусениц с грунтом.2. Большая уязвимость тележек подвески — при выходе из строя одного катка танк двигаться не может. К пушке нет осколочно-фугасных снарядов".

"Из бронетанковых частей Северо-Кавказского фронта самой именитой и опытной считалась 5 Гвардейская танковая бригада. Боевые действия на Кавказе бригада начала 26 сентября 1942 года, прикрывая грозненское направление в район Малгобек, Озерная (на тот момент бригада имела 40 «Валентайнов», три Т-34 и один БТ-7).



29 сентября бригада контратаковала немецкие части в долине Алханч-урт. В этом бою экипаж гвардии капитана Шенелькова на своем «Валентайне» уничтожил пять танков, одну самоходку, грузовик и 25 солдат. 15 течение нескольких последующих дней бои в этом районе продолжались.



Всего за время боев в районе Малгобек бригадой было уничтожено 38 танков (из них 20 сгорело), одна САУ, 24 орудия, шесть минометов, один шестиствольный миномет, до 1800 солдат противника. Потери бригады составили два Т-34, 33 «Валентайна» (из них восемь сгорели, остальные были эвакуированы и восстановлены), 268 человек убито и ранено".

Наверное, любой человек, который в силу обстоятельств долго общался с техникой, будь то танк, бронемашина, пусковая установка, самолет, вертолет или просто собственный автомобиль, со временем понимает, что техника имеет собственный "пол". Помните: "Моя ласточка" или "Ну давай, брат, не подведи".Кто-то скажет, что всё это просто выдумки любителей техники. Кто-то придумает другое объяснение, но факт того, что машины бывают "мужчинами и женщинами", по нашему мнению, неоспорим. И любят люди их соответственно. И ведут они себя именно как мужчины или женщины.О герое нашего материала написано множество статей и проведено огромное количество исследований. Причем парадокс, но большинство этих материалов русскоязычные. Интереса на Западе эти танки не вызывали. Просто потому, что главная их война была именно на советско-германском, а затем на советско-японском фронтах.А начали мы свой рассказ о легком танке Infantry Mk. III Valentine с разговора о половой принадлежности не просто так. При штудировании документов военной поры, которые можно найти сегодня, выясняется один любопытный факт. Советские танкисты называли эту машину то Валентином, то Валентиной.Причем названия эти были не только в разговорах между собой. В приказах командиров тоже просматривается двойственное отношение к этим машинам.Естественно, мы попытались найти первоисточник такого разночтения. Может, не мы в этом виноваты, а британцы? А мы просто подхватили эти мысли при общении с теми, кто доставлял эти машины в СССР?Итак, на сегодня существует три версии происхождения самого названия "Валентайн". Какая из них верна, решать вам. Для нас это не принципиально.Итак, первая версия романтичная. Версия "лириков". Красиво чувствительная. С элементами мистики. Документация на этот танк была передана в английское военное ведомство в день святого Валентина. Потому и назвали танк в честь святого.Версию не очень поддерживаем, если честно, потому что в те времена у британцев-протестантов насчет праздников, связанных с католическими святыми, было сильно не очень. Но так пишут некоторые… историки, да.Другая версия более прагматична. Версия "физиков". Название «Валентайн» — не более чем аббревиатура фирмы производителя. Напомним, машину производила фирма «Vickers-Armstrongs Ltd., Elswick & Newcastle-upon-TYNE». Просто объединили первые буквы, и всё.Третья версия от "историков". Танк назван в честь человека. Версия возникла по аналогии с другими британскими машинами. Итак, танк назван в честь гениального конструктора танков Джона Валентайна Кардена, который как раз и работал на фирме "Виккерс".Подробно рассказывать о процессе создания этой машины мы не будем. Ограничимся штрихами к портрету.Итак, фирма "Виккерс" ко времени начала разработки «Валентайна» имела уже достаточный опыт в производстве танков. Уже были созданы, правда не очень удачные, Мк I (А9.Мк II(А10), и Мк I "Матильда"(А11).Шел 1938 год, и армия требовала создания универсального легкого танка. Машина должна быть легкой и скоростной. Но при этом решать задачи прорыва вражеской обороны, становясь для пехоты не только артиллерийским орудием, но и подвижной пулеметной точкой. А в дальнейшем, танки должны были самостоятельно совершать глубокие рейды в тыл.Уже в феврале "Виккерс" передали документацию на новый танк в военное ведомство. Чертежи были рассмотрены и получили довольно высокую оценку экспертов. После испытаний машину под названием «Валентайн» (Infantry Mk.III Valentine) приняли на вооружение. Произошло это в феврале 1940 года.Машину сразу же запустили в производство. Завод "Виккерса" в Бирмингеме выдал первый танк уже в мае 1940! Дальше производством «Валентайнов» занялись заводы фирм Metro Cammell и Birmingham Railway Carriage & Wagon Co. Чуть позже производство развернули в Канаде на заводах фирмы Canadian Pacific Railway.Посмотрим на танк повнимательнее. И начнем с компоновки. Ничего нового мы не увидим. Классическая компоновка, характерная для англичан. Отделение управления и трансмиссионное отделение занимали переднюю часть корпуса. Дальше по ходу движения, в середине танка боевое отделение, включая башню. В корме находится двигатель, система охлаждения и топливные баки.Башня танка устанавливается на подбашенную коробку ровно по продольной оси машины. В башне же находится один из люков для командира и заряжающего. Второй люк — механика, находится над отделением управления. На моделях с трехместной башней появился ещё один люк на башне, для наводчика.Экипаж танка состоял из трех человек — механика-водителя, командира и заряжающего. С появлением трехместных башен был добавлен наводчик.Интересно бронирование танка. Учитывая, что машина легкая, конструкторы не могли создать мощного бронирования. Но все равно, то, что было создано, достойно уважения. Броня защищала танкистов не только от крупных осколков, но и от снарядов средних калибров. Конструкторы использовали дифференцированный принцип при разработке брони, то есть, листы разной толщины устанавливались под разными углами.Кстати, очень легко различить английские и канадские машины. Корпус «Валентайнов» имел коробчатую форму и собирался из стальных катаных листов, которые не только крепились к каркасу, но и были скреплены между собой с помощью заклепок и болтов. У канадских же машин, лобовая часть корпуса была цельно литой.Лобовые бронелисты были трех видов. Средняя толщина брони 60 мм. Листы имели наклон в лобовой части 21 градус к вертикали. В целом, для легкого танка «Валентайн» лбом вышел хоть куда.Борта и корма машины бронировались листами двух видов. 30 и 60 мм соответственно. Верхние бронелисты были тоньше, нижние толще. Крыша и днище корпуса имело толщину бронирования 20 мм.Башня правильной цилиндрической формы. Без рациональных углов наклона к вертикали. Собиралась из единого листа стали, что обеспечивало примерно равное бронирование по всей площади башни — 60 мм. На крыше использовалась та же броня, что и на крыше корпуса или днище — 20 мм.Интересна одна деталь башни. Конструкторы предусмотрели усиление бронезащиты башни путем установки дополнительной маски. В лобовой части башни можно увидеть прямоугольное отверстие в виде фронтального среза. Вот это и есть место установки маски. А толщина этой маски 60 мм!Переходим к ходовой части, трансмиссии и двигателям.Первые «Валентайны» оснащались рядными шестицилиндровыми бензиновыми двигателями АЕС А189, с водяным охлаждением. Мощность этих моторов достигала 135л.с., но со временем, через 150-200 часов эксплуатации, она несколько падала, что заметили наши танкисты.Более поздние модели имели уже дизельные двигатели. Это АЕГ А190 или GМС 6-71. По мощности дизеля были такие же, но сохраняли её весь период эксплуатации. Все три двигателя позволяли танку развивать одинаковую скорость — 25 км/ч по шоссе.Ходовая часть несколько отличалась от других британцев. По каждому борту использовались шесть опорных катков. Однако собирались они в блоки не по два, а по три. Таким образом, с каждого борта «Валентайны» имели по две тележки, которые крепились на спиральные рессоры.Сверху находились три опорных катка. Ведущее колесо было переднего расположения. Соответственно направляющее, в виде звезды, находилось сзади. Гусеницы «Валентайнов» имели широкие стальные двухгребневые траки. В целом, ходовая часть вполне устраивала конструкторов и танкистов.Трансмиссия включала в себя следующие узлы и агрегаты: однодисковый фрикцион J-151 сухого трения, пятиступенчатую четырехходовую коробку передач Meadows type 22, коническую поперечную передачу, многодисковые бортовые фрикционы сухого трения, двухрядные планетарные бортовые передачи, поворотные механизмы, состоящие из двойных дифференциалов и протяженный карданный вал.«Валентайны» могут похвастаться и разнообразием вооружения. Причина проста. Проблемы Британии в этом вопросе.Первые модификации танка оснащались 40-мм нарезной танковой пушкой QF 2 pounder. Пушка длинноствольная, с длиной ствола 52 калибра. С хорошим боекомплектом в 51 выстрел. Но не способная пробивать броню средних танков противника.Уже в середине 1943 года ее заменили на 57-мм QF 6 pounder. Эта замена несколько усилила огневую мощь вооружения «Валентайна», но не стала революционной. Кроме уменьшения боекомплекта и потери автономного пулемета, ничего хорошего из этой замены не получилось.Были попытки продолжать увеличивать калибр орудия. Последняя модель Валентайна Мк IХ оснащалась 75-мм пушкой QF 75 mm Mk.V. Но машин с таким вооружением было выпущено мало и серьезно говорить о них не стоит.Машины разных производителей оснащались разным дополнительным вооружением. Британцы устанавливали в спарку с орудием 7,92-мм пулемет Веsа. На канадских машинах стоял 7,62-мм пулемет Браунинг M1919A4.Первые «Валентайны» появились в нашей армии уже осенью 1941 года. Впечатления эти машины не произвели не на русских, а на немцев. Процитируем отчет 2 немецкой танковой дивизии 4 танковой группы о первом бое «Валентайнов».А вот другой отчет. Уже советский. От командира 136 отдельного танкового батальона 5 армии, который получил танки «Валентайн» одним из первых, от 15 января 1942 года.Мы почти никогда не пишем о боевых действиях на Кавказе. Сегодня этот недостаток будет восполнен. Тем более, что эпизод вплотную касается «Валентайнов»:Необходимое дополнение. Обращаем внимание на цифры соотношения уничтоженных/сгоревших танков. 38/20 у немцев и 33/8 у наших «Валентайнов». Противопожарная бронированная перегородка между моторным отсеком и боевым отделением «Валентайна» оказалась весьма полезной штукой. И британские танки горели реже своих противников.Чтобы не говорили про эту машину эксперты, она сыграла определенную роль с обороне нашей страны в начальный период войны. а по воспоминаниям советских кавалеристов, это вообще лучшая машина войны. Получить для поддержки роту «Валентайнов» для кавалерии было верхом счастья.СССР получил по программе ленд-лиза 3 332 машины. 450 машин до нас не дошли. Таким образом, всего нам отправлено 3782 танка. А это не больше и не меньше как 46% от всех выпущенных танков и их модификаций! Мы получали «Валентайны» со 2-й по 7-ю серии, девятую и десятую серии. И запросы от нашего командования на 9 и 10 серии шли в Британию до самого конца войны.Ну и традиционные тактико-технические характеристики танка:ТТХ легкого пехотного танка «Валентайн»Длинна, м: 5,41Ширина, м: 2,63Высота, м: 2,27Бронирование, мм:— лоб: 60— борт: 30— башня: 65Экипаж, чел: 4Двигатель: 1 х AEC A190 мощностью 135 л.с.Запас хода, км: 126Максимальная скорость, км/ч: 25Масса, т: 16Вооружение:— пушка 40-мм OQF Mk IX, боекомплект 52 снаряда;— 7,92-мм пулемет Besa, боекомплект 3150 патронов.Резюме: а неплохой был легкий, но пехотный танк.