Украина заявила о планах по созданию плавучего космодрома

На Украине заявили о планах по созданию плавучего космодрома. Постройку плавучей платформы для запуска ракет инициировало украинское госпредприятие Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", пишут украинские СМИ со ссылкой на гендиректора компании Сергея Войта.По словам Войта, "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, а у Украины отсутствует собственный космодром. С целью запуска собственных ракет Украине необходимо построить свою площадку, а сделать ее можно на Херсонском заводе Паллада, где изготавливают плавучие сооружения (доки).Гендиректор пояснил, что инженеры "Южмаша" рассмотрели множество вариантов по созданию площадки для запуска ракет, в итоге вместе с Минобороны Украины было принято решение создать плавучую платформу на заводе Паллада. На государственном заводе Паллада уже заявили о готовности к сотрудничеству в данном вопросе.Заявляя о создании плавучего космодрома Войт не пояснил, когда будет создана площадка для запуска космических ракет и откуда именно предполагается запуск ракет.Напомним, что единственная в мире пусковая платформа "Морской старт" включает в себя саму платформу Odyssey, которая по сути является переоборудованной нефтедобывающей платформой, корабль Sea Launch Commander – специальное грузовое судно, перевозящее компоненты ракет и спутников и служащее центром управления запусками. Украинские "Южмаш" и КБ "Южное" имели 15% акций "Морского старта" и производили двухступенчатую ракету-носитель "Зенит-2S", которая служила основой (первыми двумя ступенями) для ракеты "Зенит-3SL", используемой для запусков. В 2014 году проект закрыли по причине отсутствия спроса на запуски ракет.