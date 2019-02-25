США и группа Лимы в Колумбии обсуждают действия против Венесуэлы

США сделали выбор в пользу культивации хаоса в Венесуэле. Сегодня вице-президент США Майк Пенс прибыл в столицу Колумбии, где «принял» самопровозглашённого «врио президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо. Непосредственно в эти минуты в Боготе идёт заседание группы Лимы.По словам Майка Пенса (а США, кстати, в группу Лимы не входят), высказанным в ходе встречи с Гуаидо, президент США Дональд Трамп передал тому слова поддержки. Пенс подчеркнул, что Трамп готов оказать самозванцу любую помощь. Вся интрига теперь заключается в том, какой именно «помощи» Гуаидо попросит у стран группы Лимы. Кстати, в Боготу Гуаидо прибыл на самолёте ВВС Колумбии.Международные эксперты склоняются к версии о том, что США взяли курс на поддержку гражданской войны в стране. Единственное, что до сих пор сдерживает Вашингтон, это поддержка Николаса Мадуро военнослужащими венесуэльской армии и другими силовиками в стране.На этом фоне высказываются предположения о том, что если Гуаидо запросит военной помощи у США и стран Лимы, Мадуро может закрыть воздушное пространство страны для самолёта, на котором Гуаидо соберётся вернуться в Каракас. Мало того, верховный главнокомандующий может воспользоваться ситуацией, чтобы полностью закрыть воздушное пространство страны.К границе с Колумбией и Бразилией стянуты дополнительные армейские подразделения. Развёрнута венесуэльская бронетехника. Блокировано три моста на венесуэльско-колумбийских рубежах.