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Куда подтолкнут Гагаузию результаты выборов в Молдавии

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Как известно, в минувшее воскресенье прошли выборы в парламент Молдавии. Гражданам республики впервые предстояло избирать законодателей по смешанному принципу. На прохождение в парламент претендовали один блок и 14 партий. Как и предсказывалось, основное противостояние развернулось между Партией социалистов Республики Молдова, которая выступает за президента Игоря Додона и придерживается баланса в отношениях с Россией и Западом, Демократической партией и оппозиционным блоком ACUM, которые поддерживают сближение с ЕС и НАТО.




За результатами парламентских выборов с особым вниманием наблюдают в Гагаузской автономии. От их итогов может зависеть дальнейшая судьба области, так как сама автономия придерживается курса на сотрудничество с Россией и Евразийским экономическим союзом. По результатам голосования в Гагаузии с большим отрывом победили социалисты, получив 83% голосов. ПСРМ в Гагаузии победила как по партийным спискам, так и в одномандатных округах и показала в данном регионе свой лучший результат.

Всего по Молдавии у социалистов около 31 процента.

В свою очередь глава автономии Ирина Влах в своем обращении к гражданам поблагодарила их за поддержку кандидатов от Партии социалистов.

Я сегодня убедилась, что гагаузский народ - мудрый. Его нельзя купить, он не продается. Я поздравляю Александра Суходольского и Федора Гагауз с убедительной победой. На них ложится большой груз ответственности,


- отметила Ирина Влах.

С другой стороны, в Гагаузской автономии пытается усилить свое влияние Турция с помощью различных проектов в образовании и культуре. Так, в детские сады и начальные школы Гагаузии были переданы учебники и обучающие материалы на двух языках - молдавском и гагаузском. В частности, в учебные заведения поступили сборники стихов, учебники по истории и учебные пособия для учителей.

Очень странный получается «проект», если учесть, что в автономии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский, а обучение детей ведется по-прежнему на русском языке. Но пособий на русском языке в турецких объёмах гуманитарной помощи нет.

Гагаузия — автономное территориальное образование в Молдавии, в котором большую часть населения составляют гагаузы. В 1990-е годы во время развала СССР Гагаузия провозгласила независимость и некоторое время была непризнанным государством Республика Гагаузия. В 1994 году парламент Молдавии наделил регион правами автономии. В 2014 году в автономии был проведен референдум, в результате которого 98% граждан поддержали интеграцию в Таможенный союз с Россией и право на внешнее самоопределение. Власти Молдавии итоги референдума не признали.

Если социалисты не смогут сформировать правящую коалицию в молдавском парламенте, и западники снова получат все основные кресла в правительстве, то в Гагаузии это может вызвать желание в меньшей степени зависеть от Кишинёва.
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