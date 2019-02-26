Меркель предлагает размен: Иран на «Северный поток-2». Согласится ли Трамп?

Речь Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности Deutsche Welle обозначила как «сенсационную», заметив, что ее уже относят к «политическому наследию».Напомним, что важнейшая часть этого выступления было посвящено довольно жесткой критике политики, проводимой командой Дональда Трампа.В частности, канцлер осудила протекционизм Вашингтона, направленный против интересов европейских союзников США, заявив, что не может понять, почему немецкие автомобили были объявлены в США угрозой национальной безопасности: «Если автомобили, собирающиеся в Южной Каролине, внезапно стали угрозой национальной безопасности США, то это нас ужасает».Меркель также заявила, что международные институты, созданные после Второй мировой войны, должны быть реформированы, но нельзя допустить их уничтожения. В пример канцлер привела ликвидацию Договора РСМД: его сторонами были США и Россия, но он также затрагивал и безопасность Европы. Теперь он прекращает своё существование, а Европа «может лишь наблюдать». Меркель призвала к заключению нового договора, который включал бы ещё и Китай, на что зал отреагировал аплодисментами.Другое немецкое издание, Süddeutsche Zeitung, отметило, что она не использовала в своей речи обычных для нее громоздких технократических фраз, а говорила прямо, как президент России Владимир Путин, когда «бросил перчатку Западу». Или министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер в 2003 году, когда спорил с министром обороны США Дональдом Рамсфелдом по поводу американского вторжения в Ирак.Тональность выступления канцлера ФРГ навела Süddeutsche Zeitung на мысль, что Меркель подменили.Если учесть, что до недавнего времени ее рассматривали как «самого проамериканского канцлера» за последнее время, а важнейшим пунктом в ее первой избирательной кампании была критика ее предшественника Герхада Шредера за «чрезмерную любовь к Путину», то такое подозрение понятно.Впрочем, причины такой трансформации политической физиономии фрау канцлер очевидны, Трамп, подобно герою О`Генри, рассматривает каждый доллар в чужом кармане как личное оскорбление и подталкивает даже самых проамериканских политиков к противостоянию и защите своих интересов, если они не желают быть ограбленными начисто.Собственно, в этом и заключается главная причина превращения Ангелы Меркель из проамериканского политика в чуть ли не вождя «европейской фронды» против Вашингтона.Впрочем, канцлер вовсе не рвется и не готова воевать с Соединенными Штатами, ее задача — отстоять самые главные для нее вопросы, связанные прежде всего с экономическим процветанием Германии, уберечь Германию от нападок Трампа. Это «Северный поток-2», вклады в бюджет НАТО на уровне 1,5% немецкого ВВП и недопущение дискриминационных мер в отношении в отношении германской продукции.При условии соблюдения немецких интересов в этих вопросах Берлин готов пойти навстречу Вашингтону во всех других направлениях.Косвенным свидетельством этому можно признать еще одну речь Меркель, произнесенную 25 февраля в египетском Шарм-эш-Шейхе на первом саммите Евросоюза и арабских стран.Главной целью двухдневной встречи на высшем уровне было заявлено укрепление сотрудничества между ЕС и странами Ближнего Востока и Северной Африки. Основными темами обсуждения являлись обсуждение вопросов совместной борьбы с нелегальной миграцией и международным терроризмом, конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и на Ближнем Востоке.Впрочем, по мнению экспертов, в действительности работа форума оказалась малосодержательной и не носила особой конкретики, если не считать антииранского пафоса.Как известно, ЕС в целом и Берлин в частности, выступили категорически против одностороннего выхода США из ядерной сделке с Ираном и против введения санкций в отношении торговых партнеров этой страны, и до последнего момента надеялись убедить Дональда Трампа не выходить из соглашения по ядерной программе ИРИ, вызывая немалое раздражение Вашингтона.Однако на арабско-европейском саммите Меркель объявила, что, хотя Евросоюз и сохраняет приверженность СВДП, он с огорчением замечает в политике Исламской Республики Иран «агрессивные тенденции».Тем самым глава ФРГ послала отчетливый мессидж Вашингтону, что эта германская «приверженность» СВДП может быть и пересмотрена.Какие именно «агрессивные тенденции» Тегерана она имела в виду (борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», поддержку единоверцев-шиитов, подвергающихся дискриминации или открытым гонениям в ряде стран региона, или резкие заявления в адрес Тель-Авива, наносящего удары по проиранским контртеррористическим силам в Сирии), канцлер не уточнила. Однако добавила, что противодействие этим тенденциям может стать предметом сотрудничества между государствами ЕС и ЛАГ.Кроме того, Меркель выразила «неизменную поддержку» Израилю со стороны ФРГ. Как мы знаем, эта поддержка вовсе не была неизменной и далеко не всегда распространялась на все аспекты политики Тель-Авива. В частности, Берлин критиковал еврейское государство по ряду аспектов палестинского вопроса, в частности, по строительству незаконных поселений на оккупированных территориях.Так что нынешнее заявление также можно считать проявлением готовности солидаризоваться с Вашингтоном в этой части его ближневосточной политики, которое ранее подвергалась критике со стороны Берлина.Если рассматривать данное выступление, как бы намекающее на готовность Меркель пойти на уступки по двум весьма важным для Трампа вопросам в контексте недавнего выступления в Мюнхене, где канцлер обозначила довольно твердую позицию ФРГ по важнейшим для нее вопросам, можно предположить, что она предлагает Белому дому компромисс или сделку: Вашингтон не посягает на «Северный поток-2», на импорт немецких машин, не слишком интенсивно требует увеличения взносов в НАТО. В ответ ФРГ меняет свою позицию по ядерной сделке ИРИ и по палестинскому вопросу. Разумеется, эти примерные конфигурации предполагаемого компромисса могут корректироваться.Следует отметить, что «битва за СВДП» уже практически проиграна ЕС и Германией, поскольку большая часть европейских фирм, работавших с Ираном, не рискуют игнорировать объявленных санкций.Некоторое время назад исследователь Гарвардского университета Саша Ломан (Sascha Lohmann), занимающийся темой санкций, констатировал: «В экономических отношениях между Соединенными Штатами и европейскими компаниями позиции сторон не равны, поэтому Евросоюзу будет крайне сложно сделать Ирану какое-то существенное предложение. К примеру, европейские крупные банки вряд ли согласятся участвовать в финансовых операциях с Ираном».Эксперт напомнил, что некоторым европейским банкам в прошлом уже приходилось выплачивать крупные штрафы за нарушение режима американских санкций, и они едва ли захотят вновь оказаться в этой ситуации.И в Вашингтоне это прекрасно понимают, поэтому едва ли «иранский взнос» в американо-германскую сделку будет оценен им слишком высоко. Если, конечно, американцы вообще пойдут на компромисс. Пока Трамп будет иметь надежду, что он все же сможет «продавить» Меркель, ни на какие уступки он не пойдет. Впрочем, даже и тогда рассчитывать, что заключенная сделка будет Вашингтоном соблюдаться, довольно трудно.