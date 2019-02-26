Потеря контроля над подводной обстановкой в Баренцевом море или паникёрство? Ситуация с МГК-608М
Острая необходимость в своевременном изобличении и «купировании» шапкозакидательских и ура-патриотических порывов некоторых отечественных информационно-аналитических порталов с завидным постоянством рассматривается практически в каждом нашем обзоре. И удивляться данному обстоятельству совершенно не стоит, ведь основной составляющей профессионального долга любого трезвомыслящего журналиста или военного эксперта является подготовка и предоставление обозревателю наиболее выверенной и объективной технической информации, открывающей глаза последнего как на сильные стороны Вооружённых сил России и нашего оборонно-промышленного комплекса, так и на их укоренившиеся проблемы, способные привести к критическим последствиям, казалось бы, далеко не в самой сложной тактической ситуации. В то же время «аналитическая» деятельность некоторых порталов рунета, напротив, способна посеять настоящую панику в тех кругах читателей, которые предпочитают не вдаваться ни в дебри архитектуры того или иного рода войск, ни в прогнозирование действий его подразделений на условном ТВД с учетом технических параметров имеющегося вооружения.
Речь идёт о короткой аналитической заметке «Новости морской сверхдержавы: Северный флот остался без «подводных глаз», опубликованной на ресурсах «Военный паритет», maxpark.com и newsland.com с 14 по 20 февраля. Известно, что первоисточником для этого материала послужила статья Валерия Бутымова «Кабель, деньги, три суда: Минобороны отказалось платить за ремонт «подводных глаз Северного флота», размещённая в новостном разделе портала Flotprom.ru. В ней освещается вся экономическая подноготная судебного разбирательства между штаб-квартирой Научно-исследовательского института «Атолл» и оборонным ведомством, приведшего к отказу «Атолла» от восстановления 100-километрового сегмента волоконно-оптического кабеля и 20 волоконно-оптических муфт стационарного гидроакустического комплекса МГК-608М, принадлежащего Северному флоту ВМФ России.
Данная волоконно-оптическая ветка с 20 муфтами, повреждённая рыболовецкими донными тралами ещё в 2016 году в связи с недофинансированием работ по заглублению сегмента в донный грунт, осуществляла передачу вторичной гидроакустической информации (отфильтрованных и «оцифрованных» шумов отдельных звукоизлучающих источников и аддитивной смеси некоррелированной шумовой помехи источников дальнего судоходства) от линейных фазированных акустических решёток (на базе высокочувствительных гидрофонов) к береговому посту аппаратно-программной обработки и анализа данных для итогового пеленгования субмарин противника с ошибкой определения координат объекта не более 1200—2000 м.
И действительно, ситуация не из приятных! Нежелание Минобороны выделить дополнительные средства, необходимые для привлечения вспомогательного оборудования (подводных цепных или роторных экскаваторов) заглубления волоконно-оптического сегмента комплекса МГК-608М, привело к потере Северным флотом ВМФ России непрерывного контроля над второй, третьей и четвёртой дальними зонами акустической освещённости (300—450 км в глубь моря с учётом выноса фазированных акустических антенных решёток на 160 км от береговой черты) на подводном участке Баренцева моря шириной более 100 км. Вышеуказанные новостные порталы умело воспользовались сложной ситуацией, описанной на Flotprom.ru, и подлили масла в огонь, заявив о падении полноценной противолодочной зоны A2/AD (воспрещения и ограничения доступа и манёвра), прикрывавшей всю военную инфраструктуру Северного флота в Мурманской области; также было заявлено о полной утере Северным флотом способности обнаруживать и сопровождать многоцелевые АПЛ Объединённых ВМС стран НАТО на ближних подступах к Североморску. Вне всяких сомнений, звучат данные заявления весьма устрашающе… Но стоит ли так принижать противолодочный потенциал Северного флота на фоне выхода из строя одного лишь стационарного гидроакустического комплекса МГК-608М?
В первую очередь необходимо отметить, что в случае эскалации масштабного конфликта, охватывающего северо-европейский и арктический театры военных действий, многоцелевым атомным подводным крейсерам-носителям стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» и UGM-109C/D «TLAM-C/D» (подлодки классов «Astute», «Virginia», «Ohio» в ударном варианте SSGN и «Los Angeles») абсолютно не потребуется входить в радиус обнаружения комплекса МГК-608М для осуществления попытки нанесения массированного ракетного удара по объектам СФ. Обладая дальностью в 1600 и 2400 км соответственно, «TLAM-C» и «Tomahawk Block IV» могут быть запущены по зенитно-ракетным полкам, авиабазам МА и объектам Береговых войск СФ из северной части Норвежского моря, представляющего собой наиболее безопасный рубеж для огневой работы ударной подводной компоненты ОВМС НАТО ввиду надёжного прикрытия данного района противолодочными самолётами P-8A «Poseidon» и P-3C «Orion». Вследствие этого все ставки будут делаться уже не на МГК-608М, а на упреждающие действия малошумных МАПЛ проекта 971 «Щука-Б» и 885/М «Ясень-М», заключающиеся в заблаговременном уничтожении подводных носителей «топоров» в водах Норвежского моря. Аналогичные ставки будут сделаны на ЗРДН С-300ПМ1 и С-400, основной задачей которых будет перехват как можно большего количества запущенных «Томагавков» на карельском ОН.
Если же говорить о наблюдающемся сегодня усложнении оперативно-стратегической ситуации, когда попытки проникновения «Вирджиний» и «Эстьютов» в дальние зоны акустической освещённости с целью проведения пассивной гидроакустической разведки наших надводных и подводных объектов могут носить регулярный характер, то компенсировать брешь, образованную вышедшим из строя стационарным комплексом МГК-608М, вполне способны как состоящие на вооружении Северного флота МАПЛ проекта 971 «Щука-Б», так и передовые «Ясени».
Гидроакустические комплексы субмарин обоих проектов представлены пассивными низкочастотными ГАС с гибкими протяженными буксируемыми антеннами типа МГБС-541 «Скат-3» («Ясени» оснащены более совершенным вариантом), способными в режиме шумопеленгования обнаруживать подлодки класса «Virginia Block II/III» на дистанции 15—40 км (в зависимости от гидрологических условий моря). И даже несмотря на тот факт, что дальность пеленгования звукоизлучающих подводных объектов посредством стационарного МГК-608М с развитыми акустическими ФАР заметно превышает показатели МГБС-541 «Скат-3», размещение последней на малошумном подводном носителе (МАПЛ «Щука-Б» или «Ясень»), движущемся в режиме «подкрадывания», открывает перед операторами МГБС-541 куда более широкие горизонты по обнаружению подлодок противника, ведь в дело вступает фактор тактической внезапности, реализовать который при заведомо известных координатах стационарной антенной архитектуры МГК-608М нереально.
Куда более выдающиеся результаты в обнаружении подводного противника, несомненно, смогут продемонстрировать носовые антенны ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», способные пеленговать субмарины класса «Огайо» на удалении более 100—120 км. Логично, что комплексирование действий данной подводной компоненты с оперированием противолодочных самолётов Ил-38Н даст возможность сохранить контроль над наиболее проблемными подводными подступами к объектам Северного флота до восстановления комплекса МГК-608М.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-339.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-338.html
http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/ProtectedDocuments/1461103.pdf
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23706
Речь идёт о короткой аналитической заметке «Новости морской сверхдержавы: Северный флот остался без «подводных глаз», опубликованной на ресурсах «Военный паритет», maxpark.com и newsland.com с 14 по 20 февраля. Известно, что первоисточником для этого материала послужила статья Валерия Бутымова «Кабель, деньги, три суда: Минобороны отказалось платить за ремонт «подводных глаз Северного флота», размещённая в новостном разделе портала Flotprom.ru. В ней освещается вся экономическая подноготная судебного разбирательства между штаб-квартирой Научно-исследовательского института «Атолл» и оборонным ведомством, приведшего к отказу «Атолла» от восстановления 100-километрового сегмента волоконно-оптического кабеля и 20 волоконно-оптических муфт стационарного гидроакустического комплекса МГК-608М, принадлежащего Северному флоту ВМФ России.
Данная волоконно-оптическая ветка с 20 муфтами, повреждённая рыболовецкими донными тралами ещё в 2016 году в связи с недофинансированием работ по заглублению сегмента в донный грунт, осуществляла передачу вторичной гидроакустической информации (отфильтрованных и «оцифрованных» шумов отдельных звукоизлучающих источников и аддитивной смеси некоррелированной шумовой помехи источников дальнего судоходства) от линейных фазированных акустических решёток (на базе высокочувствительных гидрофонов) к береговому посту аппаратно-программной обработки и анализа данных для итогового пеленгования субмарин противника с ошибкой определения координат объекта не более 1200—2000 м.
И действительно, ситуация не из приятных! Нежелание Минобороны выделить дополнительные средства, необходимые для привлечения вспомогательного оборудования (подводных цепных или роторных экскаваторов) заглубления волоконно-оптического сегмента комплекса МГК-608М, привело к потере Северным флотом ВМФ России непрерывного контроля над второй, третьей и четвёртой дальними зонами акустической освещённости (300—450 км в глубь моря с учётом выноса фазированных акустических антенных решёток на 160 км от береговой черты) на подводном участке Баренцева моря шириной более 100 км. Вышеуказанные новостные порталы умело воспользовались сложной ситуацией, описанной на Flotprom.ru, и подлили масла в огонь, заявив о падении полноценной противолодочной зоны A2/AD (воспрещения и ограничения доступа и манёвра), прикрывавшей всю военную инфраструктуру Северного флота в Мурманской области; также было заявлено о полной утере Северным флотом способности обнаруживать и сопровождать многоцелевые АПЛ Объединённых ВМС стран НАТО на ближних подступах к Североморску. Вне всяких сомнений, звучат данные заявления весьма устрашающе… Но стоит ли так принижать противолодочный потенциал Северного флота на фоне выхода из строя одного лишь стационарного гидроакустического комплекса МГК-608М?
В первую очередь необходимо отметить, что в случае эскалации масштабного конфликта, охватывающего северо-европейский и арктический театры военных действий, многоцелевым атомным подводным крейсерам-носителям стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» и UGM-109C/D «TLAM-C/D» (подлодки классов «Astute», «Virginia», «Ohio» в ударном варианте SSGN и «Los Angeles») абсолютно не потребуется входить в радиус обнаружения комплекса МГК-608М для осуществления попытки нанесения массированного ракетного удара по объектам СФ. Обладая дальностью в 1600 и 2400 км соответственно, «TLAM-C» и «Tomahawk Block IV» могут быть запущены по зенитно-ракетным полкам, авиабазам МА и объектам Береговых войск СФ из северной части Норвежского моря, представляющего собой наиболее безопасный рубеж для огневой работы ударной подводной компоненты ОВМС НАТО ввиду надёжного прикрытия данного района противолодочными самолётами P-8A «Poseidon» и P-3C «Orion». Вследствие этого все ставки будут делаться уже не на МГК-608М, а на упреждающие действия малошумных МАПЛ проекта 971 «Щука-Б» и 885/М «Ясень-М», заключающиеся в заблаговременном уничтожении подводных носителей «топоров» в водах Норвежского моря. Аналогичные ставки будут сделаны на ЗРДН С-300ПМ1 и С-400, основной задачей которых будет перехват как можно большего количества запущенных «Томагавков» на карельском ОН.
Если же говорить о наблюдающемся сегодня усложнении оперативно-стратегической ситуации, когда попытки проникновения «Вирджиний» и «Эстьютов» в дальние зоны акустической освещённости с целью проведения пассивной гидроакустической разведки наших надводных и подводных объектов могут носить регулярный характер, то компенсировать брешь, образованную вышедшим из строя стационарным комплексом МГК-608М, вполне способны как состоящие на вооружении Северного флота МАПЛ проекта 971 «Щука-Б», так и передовые «Ясени».
Гидроакустические комплексы субмарин обоих проектов представлены пассивными низкочастотными ГАС с гибкими протяженными буксируемыми антеннами типа МГБС-541 «Скат-3» («Ясени» оснащены более совершенным вариантом), способными в режиме шумопеленгования обнаруживать подлодки класса «Virginia Block II/III» на дистанции 15—40 км (в зависимости от гидрологических условий моря). И даже несмотря на тот факт, что дальность пеленгования звукоизлучающих подводных объектов посредством стационарного МГК-608М с развитыми акустическими ФАР заметно превышает показатели МГБС-541 «Скат-3», размещение последней на малошумном подводном носителе (МАПЛ «Щука-Б» или «Ясень»), движущемся в режиме «подкрадывания», открывает перед операторами МГБС-541 куда более широкие горизонты по обнаружению подлодок противника, ведь в дело вступает фактор тактической внезапности, реализовать который при заведомо известных координатах стационарной антенной архитектуры МГК-608М нереально.
Куда более выдающиеся результаты в обнаружении подводного противника, несомненно, смогут продемонстрировать носовые антенны ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», способные пеленговать субмарины класса «Огайо» на удалении более 100—120 км. Логично, что комплексирование действий данной подводной компоненты с оперированием противолодочных самолётов Ил-38Н даст возможность сохранить контроль над наиболее проблемными подводными подступами к объектам Северного флота до восстановления комплекса МГК-608М.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-339.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-338.html
http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/ProtectedDocuments/1461103.pdf
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23706
- Автор:
- Евгений Даманцев
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